Путин: Россия всерьез пока еще ничего не начинала в Украине

Россия пока не предпринимала серьезных действий в ходе спецоперации в Украине, заявил в четверг российский президент Владимир Путин, пишет портал "Радио Свобода".

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"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", — сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

Как сказал Путин, все должны понимать, что Россия "по большому счету всерьез пока еще ничего не начинала". При этом Москва, по его словам, не отказывается от мирных переговоров. "Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", — подчеркнул глава государства.

На встрече с законодателями Владимир Путин также сказал, что инициаторы санкций в отношении России не достигли своих целей. "Незаконные меры, введенные против России, создают нам трудности. Это очевидный факт. Но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России", — сказал Путин.

В Киеве уже отреагировали на новые высказывания Путина по Украине. С комментарием выступил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Нет никакого плана "коллективного Запада". Просто конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное — примитивная пропаганда. Поэтому мантра господина Путина про "войну до последнего украинца" — еще одно доказательство продуманного российского геноцида", — написал Подоляк.