Путин убежден в необходимости оппозиции

Президент России Владимир Путин искренне считает, что оппозиция нужна стране. Об этом он сказал в интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция "ручная" и "с ладошки кормится". Путин подчеркнул, что это неправда. По его словам, в России есть четыре парламентских фракции, которые зачастую имеют разный взгляд на вещи. Кроме того, в стране всего еще около 50 партий.

"И системная нужна, и несистемная [оппозиция] нужна", — добавил президент.

На вопрос Ванденко о том, становится ли несистемный оппозиционер врагом государства Путин ответил отрицательно. "Ничего подобного. Откуда Вы это взяли? Вам так хочется думать? Это не так. Это не соответствует действительности", — подчеркнул политик.