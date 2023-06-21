Путин утверждает, что в прошлом году Украина сорвала мирный план. Что не так с этой версией?

На встрече с африканскими лидерами в прошлые выходные Владимир Путин заявил, что полномасштабная война с Украиной, начатая Россией почти полтора года назад, продолжается по вине Киева и могла уже закончиться миром. В подтверждение своих слов президент России продемонстрировал гостям некие документы, якобы подписанные украинскими властями прошлой весной после переговоров в Стамбуле, а затем обвинил Киев в срыве договоренностей. На самом деле эта трактовка событий далека от реальности. Би-би-си рассказывает, что не так с версией, озвученной Путиным.

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"Документ парафирован киевской делегацией"

17 июня президент России Владимир Путин встретился с делегацией из стран Африки — Замбии, ЮАР, Египта, Конго, Сенегала, Уганды и Союза Коморских островов.

В Санкт-Петербург делегация прибыла из Киева, где за день до этого у африканцев состоялась встреча с Владимиром Зеленским. Столица Украины в день того визита подверглась российской ракетной атаке: членам делегации даже пришлось спускаться в бомбоубежище.

В турне по региону — до Киева африканские лидеры успели побывать в Польше, считающейся ключевым союзником Украины на "коллективном Западе", — они отправились с целью презентовать свой собственный мирный план и склонить стороны конфликта к переговорам. Наблюдатели подчеркивали, что это первая в истории попытка представителей Африки повлиять на решение конфликта, проходящего на другом континенте.

Именно обсуждению африканской мирной инициативы и была посвящена многочасовая встреча в Константиновском дворце.

После протокольных выступлений президентов Комор и Сенегала — их смысл сводился к тому, что мир лучше, чем война, а переговоры лучше, чем боевые действия — конкретные предложения по достижению компромисса зачитал президент ЮАР Сирил Рамафоза.

Десять пунктов мирного плана, которые Рамафоза впервые презентовал накануне в Киеве, можно было охарактеризовать словами "за все хорошее, против всего плохого". Вот примерные параметры этой инициативы: необходимо как можно скорее деэскалировать конфликт и начать мирные переговоры, признать суверенитет стран в понимании Устава ООН, дать им гарантии безопасности, обеспечить поставки зерна на международные рынки, поддержать гуманитарные инициативы (в том числе обмен пленных и возвращение перемещенных украинских детей) и обсудить послевоенное восстановление. Как именно добиться начала этих процессов, Рамафоза не уточнил.

Выслушав Рамафозу, Путин, который изначально обещал дать выступить всем шестерым гостям, решил сказать "несколько слов по поводу того, ради чего мы собрались".

В очередной раз изложив свое хорошо известное видение событий в Украине — о киевском "кровавом перевороте" 2014 года, сорванных Киевом и Западом "минских соглашениях" и о том, как Россия была "вынуждена признать" независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР "в полном соответствии с Уставом ООН", — Путин обратился к самому интересному, теме мирных переговоров между Украиной и Россией.

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Начал Путин с того, что "Россия никогда не отказывалась от переговоров" — этот тезис российские власти повторяли уже не раз. Более того, продолжил Путин, весной прошлого года в Турции при содействии ее лидера Реджепа Эрдогана в результате серии переговоров был выработан проект "Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины".

В доказательство своих слов Владимир Путин поднял со стола и продемонстрировал на камеры сам этот договор и приложение к нему. "Вот этот документ, и он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит", — уточнил Путин.

Что показал Путин

На распространенных Кремлем кадрах можно разглядеть названия проектов этих документов: ""Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" и "Приложение 1. Предельное количество личного состава, вооружений и военной техники, которое находится в боевом составе Вооруженных Сил Украины в мирное время".

Оба документа распечатаны с использованием нескольких шрифтов, чтобы показать разночтения в их текстах между украинской и российской стороной.

На первой странице "Договора", состоящего, по словам Путина, из 18 статей, поместились только его преамбула и часть первой статьи. Из видимого фрагмента текста можно сделать вывод, что участникам переговоров не удалось согласовать даже список сторон этого договора.

Разногласия по поводу "Приложения" выглядят намного более существенными. Позиции Украины и России по поводу основных количественных параметров ВСУ отличаются в разы. Например, Украина определила в проекте договора предельную численность личного состава своих Вооруженных сил в 250 тысяч человек, позиция России — 85 тысяч. Позиции сторон по поводу количества минометов в ВСУ отличаются более чем в семь раз (1080 против 147).

Однако, продолжил президент РФ, и в этих условиях Россия не выступает против переговоров с Киевом. Это руководство Украины, по словам Владимира Путина, "объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров".

"Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее, и, безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения. Но мы не отказывались от переговоров — отказалась украинская сторона… Чего же от нас хотят?" — резюмировал Владимир Путин.

После завершения своей речи российский президент передал слово своему замбийскому коллеге, и встреча перешла в закрытый для прессы режим.

Что это за "документы о мире", которые показал Путин?

Мирные переговоры, о которых говорил Владимир Путин, — это серия встреч делегаций Украины и России, которые прошли в феврале-марте прошлого года. Украинскую делегацию на них возглавлял глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, российскую — помощник Владимира Путина, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Всего прошло четыре очных встречи этих делегаций — три на территории Беларуси и финальная в Стамбуле. Именно по окончании последней из этих встреч стороны объявили, что им удалось согласовать итоговое коммюнике.

О чем идет речь в стамбульском коммюнике

После переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона описала проект соглашения, который был предложен Москве. Он в том числе предполагает, что:

Переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса;

Вопрос о статусе и судьбе районов, контролируемых так называемыми "народными республиками" Донбасса, вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече;

Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда государств. Это должно быть закреплено документально.

При этом последний пункт предусматривает, что при наличии гарантий безопасности на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты, а сама она не будет вступать ни в какие военно–политические союзы.

Би-би-си тогда рассказывала, что на переговорах стороны сконцентрировались на обсуждении проектов двух договоров.

Первый из них, касающийся вопросов безопасности, предполагал, что Украина согласится на нейтральный статус и откажется от размещения иностранных баз на своей территории, получив взамен некие гарантии безопасности. В видении Киева гарантами должны были стать западные государства, которые оказали бы ему поддержку в случае новой российской агрессии. Москва же предлагала, чтобы в число гарантов вошла не только Россия, но и, например, Беларусь.

Другой договор касался "взаимного уважения культур" — в нем речь шла, например, о способах решения "языкового вопроса" в Украине.

Сразу по окончании переговоров в Стамбуле Министерство обороны России объявило, что "в целях повышения взаимного доверия" кардинально снизит военную активность на киевском и черниговском направлениях — российские войска в ту пору располагались в непосредственной близости от столицы Украины. Вскоре в этих областях действительно не осталось российских военных. Киев тогда заявил, что настоящая причина отвода войск — это военные неудачи России на этих направлениях.

Вернувшись из Стамбула, делегации продолжили в онлайн-режиме работать над проектами украинско-российских договоров, рассказывала Би-би-си. Бывало, что замечаниями и правками к драфтам договоров представители рабочих групп обменивались по нескольку раз в день.

Судя по всему, документы, которые продемонстрировал африканским гостям Владимир Путин, связаны именно с этим переговорным процессом. Датированы бумаги 15 апреля 2022 года — то есть с момента последней очной встречи делегаций прошло уже более двух недель.

Через пять дней после этой даты, 20 апреля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявит, что Москва передала Киеву "наш проект документа, который включает абсолютно четкие наработанные формулировки". В ответ Киев устами члена украинской переговорной делегации Михаила Подоляка заявит, что "никакого нового документа нет".

Вскоре после этого тема украинско-российских переговоров о мире заглохнет окончательно.

Указ о запрещении вести переговоры с Владимиром Путиным — не с Россией как таковой — Владимир Зеленский издал значительно позже этих событий, 30 сентября прошлого года. В тот день Владимир Путин подписал указы о признании государственного суверенитета и независимости Запорожской и Херсонской областей, что позволило запустить процесс включения их в состав России. Указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным остается действующим и по сей день.

Что не так с версией Путина?

Об обстоятельствах прошлогодних переговоров между Украиной и Россией Би-би-си рассказывала уже не раз. Версия происходящего, которую представил своим африканским гостям Владимир Путин, сильно расходится с тем, что рассказывали Би-би-си собеседники в Москве и Киеве, имеющие непосредственное отношение к работе делегаций.

И российские, и украинские источники не раз подчеркивали: делегации, участвовавшие в переговорах, вообще не были уполномочены решать вопросы войны и мира. Переговорщики лишь готовили документы, которые Владимир Зеленский и Владимир Путин могли бы подписать, если бы в самом деле договорились о прекращении войны.

"В Стамбуле мы фиксировали: вы [Вооруженные силы РФ] уходите на границы по состоянию на 24 февраля 2022 года (дата начала полномасштабной агрессии России против Украины — Би-би-си), после этого начинается переговорный процесс, в котором будет принимать участие и президент, и МИД Украины, и после этого будем выходить на юридический документ", — заявил на днях в эфире киевского Радио НВ Михаил Подоляк, член украинской переговорной делегации (кстати, до сих пор формально не распущенной).

"Там нет никаких подписей… Безусловно, это фиктивный документ", — описал он бумаги, которые демонстрировал российский президент африканским лидерам.

Источники Би-би-си и в Киеве, и в Москве утверждают: ни на одном из этапов недолгих переговоров Россия и Украина не были близки к проведению переговоров на высшем уровне — то есть между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. А без этой встречи достигнуть реальных договоренностей было невозможно, подчеркивали собеседники.

Например, в некоторых пунктах стамбульского коммюнике прямо говорилось, что самые чувствительные территориальные вопросы — о принадлежности Крыма и территорий Донбасса — будут обсуждаться лидерами стран.

Важный момент: сейчас Михаил Подоляк говорит, что в середине апреля 2022 года — именно эта дата стоит на продемонстрированных Путиным документах — "переговоры в принципе были невозможны".

Объяснить этот тезис можно целым рядом факторов. С одной стороны, в начале апреля, после того как украинские военные и журналисты со всего мира зашли в покинутые российской армией городки Киевской области, они стали свидетелями совершенных там оккупационными войсками военных преступлений — их символом стали убийства мирных жителей в Буче. Еще в прошлом апреле Михаил Подоляк говорил Би-би-си, что если бы на момент стамбульских переговоров в Киеве обладали исчерпывающей информацией о масштабах этой трагедии, украинская делегация вела бы себя намного жестче.

С другой стороны, 14 апреля Минобороны России сообщило о затоплении флагмана российского Черноморского флота крейсера "Москва". Корабль был потерян в результате украинской атаки, это стало чувствительным ударом по престижу российской армии.

Эти события подорвали и без того слабое взаимное доверие сторон, и решимости достичь договоренности любой ценой в этот момент у них значительно поубавилось. Оживления в переговорном процессе не наступило по сей день: собеседники Би-би-си в Киеве и Москве утверждают, что контакты между двумя государствами сейчас касаются только гуманитарных вопросов — обменов пленными и возвращения вывезенных из Украины детей.

В любом случае никаких итоговых договоренностей группам достичь не удалось, поэтому неясно, о каком "парафировании" говорил африканским лидерам Владимир Путин.

"Договоренности финальной точно не было, много вопросов оставалось на предполагаемую встречу президентов, — рассказывает собеседник Би-би-си в Москве, принимавший непосредственное участие в работе с делегациями. — Правда состоит в том, что украинцы тогда были готовы на нейтральный статус и демилитаризацию при условии гарантий безопасности для Украины. И Путин упустил этот момент. Заигрался, рассчитывая на что-то большее".

Зачем Путин достал эти документы сейчас?

Извлекая явно не актуальный в сегодняшних обстоятельствах документ с непонятным статусом, Владимир Путин мог преследовать сразу несколько целей, убеждены украинские и российские наблюдатели.

Российская политолог Татьяна Становая напоминает, что подобные заявления — о том, что это Киев сорвал достижение столь близкого мира — еще с конца прошлого года в различных формулировках звучат от представителей официальной Москвы.

"У российской власти внутренняя потребность помешать украинскому контрнаступлению. Понятно, что военным способом этого они сделать не могут. Но могут продвигать повестку, что, мол, "Россия готова к мирным переговорам, это все украинцы хотят войны". Они пытаются апеллировать к остальному миру — не только к Западу, а к миру в целом, чтобы лишить украинское наступление геополитической поддержки, сделать его более противоречивым", — объясняет Становая Би-би-си.

Киевский политолог Петр Бурковский обращает внимание на специфику площадки, на которой Путин продемонстрировал "мирный план".

"Путин подчеркивал, что Россия поступает в рамках Устава ООН. Этот вопрос важен для лидеров Африки, требующих реформы ООН. Это важно: Путин пытается сказать, что Россия готова к переговорам и Украина тоже была готова, но под давлением Запада продолжила войну. Документ — это что-то, на что можно ссылаться и что можно цитировать, это информационная зацепка, которая очень хорошо работает на "Глобальном Юге" — при помощи подобных документов решаются проблемы на африканском континенте, например, достигается перемирие в Эфиопии или Судане. Таким образом, Путин стремится, чтобы его позиция в глазах африканских лидеров выглядела более убедительно", —отмечает Бурковский в беседе с Би-би-си.

Впрочем, Становая обращает внимание на то, что адресатами риторики Путина могут быть не только более восприимчивые к российской позиции Китай, Индия и страны Африки, но и "правильные" с точки зрения России западные элиты, которые выступают против безоговорочной и безграничной поддержки Киева и не хотят полностью разрушать отношения с Москвой.

"Конечно, на Западе никто не поддерживает войну, но есть дискуссия вокруг того, сколько и зачем поставлять оружия, должна ли Украина пытаться договориться с Россией и, может, даже уступить какую-то часть своей территории… Поэтому Путин дает этим "хорошим, правильным западным элитам" аргументы, которые они смогут использовать у себя во внутренних дискуссиях и говорить: "Вот видите, а Россия-то готова к мирным переговорам! Вот у них даже бумажка была", — объясняет она.

То, о чем говорит Становая, уже происходит. 20 июня американский бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал у себя в твиттере (у Сакса почти 700 тыс подписчиков) твит о том, что украинское контрнаступление якобы складывается неудачно, а мир между Россией и Украиной мог быть достигнут еще в прошлом году. В сообщении с 3 млн просмотров упоминались в том числе документы, которые в Петербурге показывал Путин. Твит понравился владельцу Twitter, миллиардеру Илону Маску, который отреагировал на него словами "хорошо сказано" — об этом тут же сообщили российские СМИ.

По словам украинского переговорщика Михаила Подоляка, "вбросы", уже не впервые инициированные Москвой, преследуют одну цель — стать подоплекой для приостановки боевых действий и начала нового переговорного процесса. Проблема, утверждает он, в том, что эту паузу в боевых действиях Россия использует для перегруппировки своих войск и пополнения истощившихся запасов вооружений. В этой ситуации новая эскалация конфликта россиянами становится просто вопросом времени, соответственно, Украина, обладающая инициативой на поле боя, не пойдет по этому пути.

Наконец, допускают украинские наблюдатели, заявления Владимира Путина могут быть использованы российской пропагандой для расшатывания общественных настроений в Украине.

Риторика, что Россия на самом деле уже победила в войне, Украина уже демилитаризована (об этом на днях заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков) и единственный, кто нуждался и нуждается в продолжении войны, это Владимир Зеленский (ведь если он не будет воевать, его рейтинг упадет), будет активно использоваться российской пропагандой для продуцирования деструктивных дискуссий в украинском обществе, говорил в эфире Радио НВ киевский политолог Вадим Денисенко.

Но представить, что эти российские тезисы действительно найдут сочувствие в Украине, сейчас сложно. Украинские власти в ежедневном режиме сообщают о продолжающихся ракетных обстрелах, в том числе по гражданской инфраструктуре, жертвами которых становятся десятки мирных жителей. В этих условиях слова Владимира Путина о том, что Россия на самом деле желает мира, вряд ли ждет поддержка.

Что будет с переговорами?

Пока — как и на протяжении практически всего течения большой войны между Россией и Украиной — возможности для любых серьезных переговоров кажутся закрытыми. И Москва, и Киев сейчас стоят на позиции, что судьба войны будет решаться не за столом переговоров, а на поле боя, неоднократно рассказывали Би-би-си собеседники в России и Украине.

Стартовые позиции сторон, о которых в последние месяцы говорили в Москве и Киеве, сейчас выглядят несовместимыми. Россия настаивает, что непременным условием начала переговорного процесса должно стать признание Украиной "новых территориальных реалий" — то есть результатов фактической аннексии четырех украинских регионов. В свою очередь Украина стоит на позиции, что не начнет с Россией никаких переговоров, пока последний российский солдат не покинет ее территорию в международно признанных границах — в том числе оккупированную часть Донбасса и Крым.

На этом фоне оформленный указом президента Украины запрет вести переговоры с Владимиром Путиным кажется наименьшей из проблем.

Многочисленные же мирные и посреднические инициативы — а за последнее время о них в разных формулировках говорили не только африканские лидеры, но и Индонезия, Бразилия, Китай и даже папа римский — разбиваются об однозначную позицию Киева: основой для мирного урегулирования может быть только мирный план президента Зеленского. В обозримом будущем для обсуждения его десяти пунктов Украина собирается организовать некий "саммит мира", куда приглашены в том числе и представители стран, предлагавшие себя в качестве посредников между Москвой и Киевом.