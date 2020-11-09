Путин уволил трех министров. Новых назначат по новой процедуре

Президент Владимир Путин своими указами освободил от должности трех членов правительства Михаила Мишустина — министра транспорта Евгения Дитриха, министра строительства Владимира Якушева и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Четвертый — министр энергетики Александр Новак — станет вице-премьером.

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Новые министры будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции России, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Кто вместо них



Мишустин уже внес в Госдуму кандидатуры.

Министра энергетики Новака, как и ожидали СМИ, предложено сделать вице-премьером. Путин подписал также указ, увеличив число вице-премьеров с девяти до десяти.

Министерский портфель Новака, который в мире известен как переговорщик с ОПЕК, премьер решил передать главе "РусГидро" Николаю Шульгинову.

Гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева парламенту предлагается согласовать в качестве нового министра транспорта, первого замглавы министерства строительства Ирека Файзуллина предложено назначить министром.

На должность главы минприроды претендует Александр Козлов, который сейчас возглавляет министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а вместо него министром предлагается назначить гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Госдума уже во вторник может утвердить предложенные правительством кандидатуры, заявил спикер Вячеслав Володин. Думский комитет по энергетике уже рекомендовал утвердить Новака на пост вице-премьера, а Шульгинова — на пост главы минэнерго.

Куда ушли министры



Якушев теперь стал полпредом президента России в Уральском федеральном округе, сменив Николая Цуканова.

СМИ относили его к команде московского мэра Сергея Собянина, который начинал политическую карьеру в Западной Сибири.

Якушев был вице-губернатором Тюменской области, когда губернатором был Собянин, позже сам возглавлял регион, а федеральным министром строительства стал в мае 2018 года.

Кобылкин возглавлял минприроды тоже с мая 2018 года, а до этого был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. Теперь ему предложена должность и.о. замсекретаря генсовета "Единой России". Министр покидает пост главы минприроды на фоне критики — в частности, за медленную реализацию нацпроекта "Экология", отмечает Интерфакс.

Министерство энергетики Новак возглавил в мае 2012 года, проработав до этого пять лет в должности замминистра финансов. Дитрих, как и Якушев с Кобылкиным, был министром с мая 2018-го.

Дитриха Мишустин на совещании со своими заместителями поблагодарил за совместную работу и пожелал ему "успехов на новом месте работы", не уточнив, что это за работа.

Журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, связаны ли отставки министров с невыполнением президентских поручений. "Нет, это ротация, это ротационный процесс", — ответил Песков. По его словам, правительство определит новый круг полномочий Новака, в том числе будет ли он и дальше курировать переговорный процесс в рамках ОПЕК.

Что узнали СМИ



Российские СМИ ранее анонсировали все эти отставки, в том числе уход Новака на повышение.

Неделю назад, 2 ноября, РБК сообщал, что Дитрих может стать врио главы Белгородской области, назначение которого затянулось после отставки губернатора-старожила Евгения Савченко 17 сентября.

В качестве кандидатов на пост министра транспорта России издание называло руководителя "Аэрофлота" Савельева (его и предложил Мишустин), а также Александра Нерадько из Росавиации и Андрея Костюка из Росавтодора.

6 ноября "Коммерсант" писал, что в ближайшее время своей должности лишится министр природных ресурсов Кобылкин. Еще раньше о его отставке писали уральские издания Znak.com и Ura.ru. Znak.com был и среди тех СМИ, которые анонсировали перевод Якушева на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Интерфакс писал, что слухи прочат пост министра Кобылкина министру Козлову.

РБК называл одним из кандидатов на пост министра энергетики главу энергохолдинга "Интер РАО" Бориса Ковальчука, сына близкого знакомого Путина Юрия Ковальчука, но в итоге министерский пост Новака предложен Шульгинову из "РусГидро".

Путин подписал закон о порядке формирования правительства в развитие своих поправок в Конституцию в пятницу, 6 ноября.

Новый порядок вступает в силу на фоне многочисленных слухов о перестановках в кабинете Мишустина, комментировал утром Интерфакс.

Мишустин возглавил правительство в январе этого года после неожиданной отставки с поста премьера Дмитрия Медведева.

РБК писал, что Путин отправит в отставку четырех министров, в том числе Новака. Все они достались Мишустину от предыдущего состава кабинета министров под руководством Медведева. Новаку СМИ и телеграм-каналы прочили отставку с повышением — до уровня вице-премьера.

Кандидатура нового министра должна быть утверждена Госдумой в течение недели после внесения премьером, сказал Крашенинников. По его словам, "за это время должны быть проведены консультации с профильными комитетами, с фракциями и, соответственно, кандидат должен быть заслушан".