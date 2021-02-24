Путин ужесточил наказание за неповиновение силовикам на митингах
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Закон ужесточает наказание за неповиновение силовикам на митингах и вводит штрафы за нарушение порядка их организации. Заодно штрафы вводятся и за публикации об иноагентах без маркировки, в том числе и для участников таких НКО, пишет РБК.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на массовых акциях, нарушение порядка их проведения, а также утвердил закон о введении штрафов за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания на их статус. Документ, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, опубликован на официальном портале правовой информации.

Максимальная санкция за неповиновение силовикам остается прежней — 15 суток ареста. Однако штраф увеличивается с текущих 500-1000 руб. до 2-4 тыс. руб. Также появляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб., максимальная санкция прежняя — 30 суток ареста.

Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей силовиков повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы (от 100 до 200 часов). Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права (например, иноагентом), вводится штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. (от 15 тыс. до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

5

Source

Tags

Россия Владимир Путин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Новые проекты

Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€