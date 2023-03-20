Видео о первом визите Владимира Путина в Мариуполь, почти уничтоженный во время осады российскими войсками в первый год войны, начинается с ночного проезда по превращенному в руины городу.

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"Би-би-си" отследила часть маршрута Путина, который проходил мимо нескольких известных мест, попавших под удары российской армии. В мае Россия окончательно захватила город.

На видео, опубликованных российскими СМИ, показано, как Путин беседует с сопровождающим его вице-премьером Хуснуллиным по пути к городской филармонии. В Кремле заявили, что визит состоялся в субботу.

Украинский мэр Мариуполя в изгнании, Вадим Бойченко, заявил в беседе с "Би-би-си", что Мариуполь для Путина был "личным делом" из-за того, что там произошло.

"Мы должны понимать, что Мариуполь для Путина символичное место из-за разрушений, которые он причинил городу. Ни один другой город не был разрушен таким образом. Ни один другой город столько не осаждали. Ни один другой город не подвергали ковровым бомбардировкам", — сказал он.

"Он лично приехал посмотреть, что он сделал", — добавил Бойченко.

Мимо мест российских ударов

Журналистам "Би-би-си" удалось опознать несколько ключевых объектов на маршруте Путина. По всей видимости, они с Хуснуллиным едут по улице Куприна, потом поворачивают на проспект Мира, а затем — на проспект Металлургов, где находится городская филармония, внутри которой потом показывают Путина.

По левую сторону автомобиля, в котором едут Путин и Хуснуллин, видны скульптуры птиц на бывшей мариупольской площади Свободы.

Дальше, немного справа — не попавший в кадры мариупольский роддом №3, попавший под обстрел в марте прошлого года.

Тогда по интернету разошлись фото тяжело раненой Марианны Вышемирской, с окровавленным лицом спускающейся по лестнице разрушенного роддома. Она выжила и родила на следующий день. Среди жертв обстрела была другая беременная женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее военным преступлением, но в российском посольстве в Лондоне заявили, что роддом был закрыт, а внутри него размещались бойцы батальона "Азов". "Азов" был создан как добровольческое ополчение с некоторыми связями с ультраправыми в 2014 году, но с тех пор он был полностью интегрирован в украинскую Национальную гвардию.

Путин сворачивает с проспекта Мира, не доезжая до Театральной площади, которая стала местом страшного удара, унесшего жизни от 300 до 600 мирных жителей.

Там находилось здание Мариупольского драматического театра, на который российские самолеты 16 марта сбросили бомбы, несмотря на то, что театр использовался как бомбоубежище.

Здание театра с красной крышей было отделено от других объектов 100-метровой зеленой зоной и являлось наиболее узнаваемым культурным памятником Мариуполя.

Местные жители написали по-русски "Дети" на асфальте с обеих сторон театра. Надписи должны были быть хорошо заметны российским пилотам. Они зафиксированы на спутниковых снимках. Здание частично обрушилось от удара. Согласно расследованию Associated Press, погибнуть могли до 600 человек. Россия заявила, что не наносила ударов, и возложила ответственность на батальон "Азов".

В декабре украинские власти заявили, что Россия демонтирует то что осталось от театра. Тогда его руины были огорожены, но оставались на месте.

Россия "понимала, что там была концентрация людей и специально уничтожала эти места, убивая их. Они системно над этим работали", — говорит Бойченко.

Визит в отстроенный квартал

Затем на видео показывают прогулку Путина по новому жилому кварталу. В Кремле заявили, что действие происходит "в микрорайоне Невский". Хуснуллин по-прежнему с Путиным и показывает ему планы отстройки города. Путин общается с людьми (по версии российских СМИ — "жителями микрорайона") и посещает, как утверждается, трехкомнатную квартиру.

Невский — это новый микрорайон из десятка зданий в западной части города. Он назван в честь реки Невы, на которой стоит родной город Путина, Санкт-Петербург.

Мэр Бойченко говорит, что многие из построенных россиянами зданий находятся на окраине города. "Они это построили, просто чтобы доказать, что их версия того, что там происходит, правдива. Но они лгут. Они лгут, что пришли освобождать город. Они его уничтожили. Этого города больше нет. И на восстановление понадобится 20 лет", — сказал он.

Жители Мариуполя в разговорах с "Би-би-си" говорили, что в городе строятся новые здания, а в некоторых местах убирают руины разрушенных российскими военными домов. В ООН считают, что в ходе российской осады было уничтожено или повреждено 90% жилых домов в городе.

Норвежский журналист-фрилансер Мортен Рисберг провел три дня в оккупированном Мариуполе в середине декабря, а в воскресенье дал об этом интервью "Би-би-си".

"В основном, куда ни глянь, можно было увидеть разрушения. Разрушенные здания, вырванные стены, дыры от осколков, пуль, повсюду сгоревшие дома. Но среди всего этого идет масштабная перестройка и реставрация. Они превращают его в русский город. Меняют названия улиц, закрашивают украинские цвета русскими, везде ставят российские флаги. Например, во дворе одной из новостроек даже детская площадка выкрашена в красный, белый и синий цвета, так что сразу видно, что очень стараются выставить как успех то, что они называют "освобождением", — рассказал Рисберг.

Мариупольская филармония

В еще одной части видео Путина показывают в зрительном зале Мариупольской филармонии. "Би-би-си" установила, что концертный зал филармонии действительно выглядит так, как на видео.

Это то же самое здание, в котором летом 2022 года власти самопровозглашенной ДНР планировали провести трибунал над защитниками комбината "Азовсталь". В августе прошлого года в соцсетях, в том числе в официальных аккаунтах украинских властей, появились фото конструкций, похожих на клетки, которые сооружались на сцене филармонии. В ООН выпустили по этому поводу заявление о том, что суд над пленными может быть военным преступлением.

"Международного трибунала " (так называли это в ДНР) не состоялось. Защитников "Азовстали" обменяли на 55 россиян, в том числе приближенного к Путину Виктора Медведчука.

На видео заметно, что помещение подверглось косметическому ремонту. Клеток на сцене больше не видно.

Во время российской осады здание филармонии, как и драмтеатра, использовалось как бомбоубежище. "Люди прятались там в подвалах и ждали, пока кончится российский террор", — говорит Бойченко.

До полномасштабного вторжения России филармония была местом проведения фестиваля классической музыки Mariupol Classic. "Это было большое событие в мире классической музыки для людей Мариуполя", — говорит Бойченко. На фестиваль съезжались зарубежные артисты".

Позже на видео Владимир Путин посещает мемориал Второй мировой войны, построенный в память о советских солдатах, освободивших город от нацистской Германии.