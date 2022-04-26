Путин в разговоре с Эрдоганом заявил об "освобождении" Мариуполя
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил с ним ситуацию в Мариуполе, сообщается на сайте Кремля.

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Как уточняется в сообщении, вопрос о ситуации в Мариуполе затронул президент Турции. Путин в ответ заявил, что "этот город освобожден и боевые действия там не ведутся", сообщили в Кремле.

Говоря об украинских военных, заблокированных на территории "Азовстали", Путин заявил, что "киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие", пересказываются его слова в сообщении.

"Воено­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами", — отметили в Кремле.

О взятии Мариуполя под контроль России 21 апреля Путину доложил глава минобороны Сергей Шойгу. Единственным оплотом украинских войск в городе осталась территория завода "Азовсталь", сказал министр.

Путин в ответ назвал штурм "Азовстали" нецелесообразным и распорядился его отменить, чтобы "сохранить жизнь и здоровье" российских военных. Вместо это Путин приказал заблокировать промышленную зону, чтобы "муха не пролетела".

Сдавшимся в плен украинским военным будет гарантирована жизнь, сказал Путин.

Вчера минобороны РФ объявляло, что в одностороннем порядке открывает гуманитарный коридор для мирных жителей на территории "Азовстали". Украинская сторона отказалась от предложения, потому что это небезопасно — оно исходило только от одной стороны и не являлось предметом взаимных договоренностей.

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