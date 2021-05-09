Путин в своей речи на 9 мая поведал о "недобитых карателях" и "идеологии нацизма" на Западе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин в ходе московского парада, посвященного очередной годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне, выразил точку зрения, что многое из идеологии нацизма в мире вновь пытаются "поставить на вооружение".

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"К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой идеей о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение", — приводит слова Путина Газета.ру.

"Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей", — поделился с россиянами своим видением трагических событий Путин.

В ходе речи Путин также утверждал, что Россия "последовательно отстаивает международное право", однако вместе с тем она намерена "твердо защищать свои национальные интересы".

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