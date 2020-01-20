Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в конституцию

Во внесенном Владимиром Путиным в Госдуму проекте закона об изменениях в Конституцию РФ говорится, кроме прочего, об ограничении президентских полномочий двумя сроками.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 января, внес в Госдуму проект поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщают информационное агентство РИА "Новости" и "Новая газета". Ожидается, что обсуждение данного проекта пройдет во вторник.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, представителями Владимира Путина при рассмотрении этого законопроекта в Думе должны стать сопредседатели конституционной комиссии: председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" Талия Хабриева.

Какие изменения будут внесены в конституцию России

В проекте закона указывается, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков (удалено слово "подряд". — Ред.), указывает агентство. Кроме того, проект закона предполагает, что должность премьер-министра РФ, его заместителей и министров могут занимать граждане РФ в возрасте от 30 лет, не имеющие гражданства или вида на жительство другого государства. Также предусматривается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.

Ранее рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации предложила внести изменения в 13 ее статей, в том числе в статьи, касающиеся федерального устройства страны, местного самоуправления, а также функций и полномочий президента РФ, Федерального собрания, правительства РФ, судебной власти и прокуратуры. Кроме того, члены группы предложили закрепить главенство российской Конституции над нормами международного права.

Предложение о внесении поправок в Конституцию России внес президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.