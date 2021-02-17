Путин возмущен молчанием Запада по поводу отключения российских телеканалов в Латвии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин критически отозвался о странах Европы и их заявлениях о свободе слова. Во время встречи с главами фракций Госдумы он напомнил о проблемах в работе отечественных медиа за рубежом.

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"Посмотрите, что в Латвии произошло: взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули. И тишина. Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу? Оценки того, что происходит в Европе со свободой слова?" - возмутился президент России.

По его словам, со стороны западных представителей не появилось каких-либо оценок или осуждений таких действий в отношении российских СМИ. "Вроде как-то так и надо. Это якобы борьба с пропагандой, а то, что они делают, - не пропаганда", - добавил президент.

Путин выразил уверенность в том, что западные страны применяют в отношении России "инструменты достижения их геополитических целей". "Ничего необычного в этом нет, но последние события ярко подтверждают справедливость наших оценок", - заключил он.

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LETA

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