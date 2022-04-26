Путин встречается с генсеком ООН в Москве

Президент Владимир Путин проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем в Москве.

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До этого Гуттериш говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым, а в понедельник он встречался в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В четверг Гуттериш намерен отправиться в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.