Путин встречается с генсеком ООН в Москве
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Владимир Путин проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем в Москве.

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До этого Гуттериш говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым, а в понедельник он встречался в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В четверг Гуттериш намерен отправиться в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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