Путин встретится с Эрдоганом в Астане. Что они будут обсуждать и стоит ли ждать переговоров об Украине

В четверг в Астане должна состояться встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — это произойдет на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Ожидается, что лидеры в первую очередь обсудят российскую войну в Украине, но стоит ли ожидать новых заявлений о путях урегулирования конфликта — и о чем еще могут говорить лидеры двух стран?

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В последние месяцы Анкара пытается стать основным посредником между Россией и Западом, в то же время поставляя вооружение Киеву и не вводя масштабные санкции против Москвы.

Можно ли ожидать переговоров России с Западом?

Перед встречей Эрдогана с Путиным председатель межпарламентского комитета Турция-ЕС Исмаил Эмрах Карайель говорил, что Турция работает над организацией переговоров Москвы с Францией, Германией и Великобританией. Карайель упомянул о роли Турции в организации сделки по разблокировке украинских южных портов для торговли зерном и предложил в качестве возможного места новых переговоров Стамбул, "в случае согласия сторон".

Днем ранее в турецкой газете Milliyet появилась статья, в которой говорилось, что "Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны: США, Францию, Германию и Великобританию". "Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам", — писали авторы публикации. И добавляли, что предложения якобы получили одобрение неких анонимных чиновников в Вашингтоне.

Никаких подтверждений этой информации от американских источников — даже неофициальных — не было. Если предположить, что подобный план действительно существует, его главная проблема — отсутствие в списке приглашенных сторон самой Украины. А Киев не только отвергает возможность прямых переговоров с Путиным после попытки аннексии 15% украинской территории, но и настаивает на принципе "ничего об Украине без Украины".

О приверженности этому принципу во вторник прямо заявил и официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы к переговорам с Западом Прайс сказал: "Мы не считаем это конструктивным и законным предложением о начале диалога и дипломатических усилий, которые совершенно необходимы для окончания этой жестокой агрессивной войны, развязанной против народа и правительства Украины".

Прайс подчеркнул, что в каких-либо переговорах должна принимать участие сама Украина, а до этого Вашингтон готов оказывать ей всю возможную помощь на поле боя.

Впрочем, информацию о том, что Турция действительно может предложить на переговорах в Астане свое посредничество, в среду косвенно подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.

Он упомянул сообщения прессы о том, что "турки готовы выступить и с другими инициативами в контексте урегулирования украинского конфликта". "Там упоминаются различные форматы, в том числе, скажем, "Россия и США, ведущие страны Западной Европы" и т.д". "Но это все пока пресса, пока что не более, чем пресса, — сказал Ушаков (цитаты по агентству ТАСС). — Но все идет к тому, что турки, конечно, здесь свои возможности не упустят и будут что-то предлагать".

О чем могут говорить

Но если перспективы более масштабных мирных переговоров об урегулировании украинского конфликта пока кажутся очень призрачными, о чем еще могут говорить президенты России и Турции?

Турцию, сохраняющую близкие отношения и с Москвой, и с Киевом, многие действительно рассматривают как потенциального посредника в украинском конфликте. Анкара — единственный член НАТО, не наложивший на Москву масштабные санкции, а Эрдоган регулярно встречается с Путиным. В то же время Турция прямо осудила агрессию Россию против Украины, поставляет Киеву боевые беспилотники "Байрактар" (и планирует открыть украинский завод по их производству), а также закрыла Босфор для прохода российских военных кораблей в Черное море.

Эрдогану за месяцы украинской войны удалось добиться некоторых успехов в роли посредника между сторонами. В сентябре администрация Эрдогана выступила посредником в обмене кума Путина Виктора Медведчука на 215 украинских пленных, среди которых были пятеро командиров из числа защитников "Азовстали".

До этого Эрдоган вместе с ООН выступил инициатором и одной из сторон переговоров о разблокировке экспорта украинского зерна из южных портов страны. Москва и Киев согласились на переговоры в Стамбуле, по итогам которых были подписаны соглашения о создании коридора из украинских портов через Черное море в Турцию и далее в порты назначения. Сделка истекает в ноябре этого года, и западные страны заинтересованы в ее продлении.

Можно вспомнить и о том, что в Стамбуле в конце марта прошел один из многочисленных раундов переговоров между делегациями России и Украине, на которых Москву представлял Владимир Мединский.

Эрдоган демонстрирует власть дома — но не только

Эдже Гекседеф, Турецкая служба Би-би-си

Попытки Эрдогана стать посредником на войне в основном призваны продемонстрировать его влияние перед избирателями в Турции. Скоро выборы — и Эрдогану нужно выглядеть важным региональным игроком. Когда эти попытки увенчались успехом при заключении зерновой сделки, США публично поблагодарили президента Турции — и это, безусловно, укрепило его позиции.

На прошлом, июльском, саммите в Астане Путин и Эрдоган встречались с президентом Ирана Эбрахимом Раиси (Фото: Reuters)

Но демонстрацией влияния избирателям дома дело не ограничивается — Эрдогану нужно укрепить торговлю с Россией, чтобы преодолеть серьезнейший экономический кризис в Турции. На фоне резкого падения уровня западных инвестиций и явной напряженности между Турцией и Европой Эрдоган присматривается к деньгам стран Персидского залива, Китая и России.

Учитывая жесткие западные санкции против Москвы, торговля с Турцией была важна для российской экономики, принося выгоду и турецким компаниям. Эрдоган знает, с помощью чего он может повлиять на Путина, и может этим воспользоваться.

В самом начале российского вторжения в Украину Анкара объяснила Западу, что любые введенные ею против Москвы санкции не окажут влияния на российскую экономику, потому что товары из Турции сравнительно мало значили для российской торговли и промышленности. Западные политики, кажется, поверили.

Однако в какой-то момент Турция стала для россиян стратегически важной с точки зрения денежных переводов — даже бежавшие из страны россияне могут получать переводы в Турции. С этого момента американское и европейское давление на Турцию возросло — и три турецких банка перестали принимать российские карты "Мир".

Эрдоган никогда не критиковал Путина, а после их сентябрьской встречи в Самарканде сказал журналистам, что любой человек может попытаться понять, почему президент России начал эту операцию. Некоторые посчитали, что Эрдоган пытается легитимизировать оккупацию, но очевидно, что он говорит так, чтобы не испортить отношения с Путиным.

Нужно помнить и то, что политика Турции в отношении войны согласована с ЕС и США — Турция считает суверенитет Украины своим приоритетом, а Крым — украинской территорией. Турция поддерживает Украину вполне конкретными шагами — продавая и безвозмездно передавая ей БПЛА.

Но для западных лидеров важно иметь потенциальный канал для переговоров между Путиным и Зеленским, и Эрдоган сегодня, похоже, единственный, кто дает на это хоть какой-то шанс.

Помогает ли Турция России обходить санкции?

Анкара может быть заинтересована в Москве как в партнере во многом по экономическим причинам. Турция и Россия много сотрудничают в экономике, а с 24-го февраля, когда началась война, турецкий экспорт в Россию начал резко расти. Из России уходят западные компании, но отсутствие санкций от Анкары позволяет перевозить их товары через Турцию.

По сравнению с августом прошлого года турецкий экспорт в Россию удвоился — он вырос с 451 млн долларов до 949 млн. Турция с 1995 года входит в таможенный союз с ЕС.

Но теперь в Евросоюзе решили положить конец подобной практике. На этой неделе глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок готовится принять меры против тех, кто "берет европейские товары, перевозит их в третьи страны, а затем — в Россию". Многие восприняли это как предупреждение Анкаре и турецкому бизнесу.

Теперь ЕС будет вносить таких лиц в особый список и вводить в их отношении ограничительные меры. "Это очень сильный сдерживающий фактор, чтобы удостовериться, что у нас нет обхода санкций через третьи страны в Россию", — сказала глава Европейской комиссии.

Об этом же говорила Комиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Евросоюза Мейрид Макгиннесс, на прошлой неделе посетившая Анкару. В интервью Financial Times она заявила, что в Турции "очень хорошо понимают, что в наших общих интересах сделать так, чтобы таможенный союз не использовался для обхода санкций на уровне ЕС".

В Анкаре настаивают, что Турция не помогает путинскому режиму обходить санкции, однако рост торговли между Турцией и Россией и очевидная близость их лидеров сегодня настораживают многих западных политиков.