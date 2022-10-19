Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины и режим готовности на территории РФ

Во ходе своей вступительной речи в рамках открытой части заседания Совета безопасности РФ президент страны Владимир Путин заявил о введении с полуночи военного положения в аннексированных частях Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля вместе с еще одним документом, устанавливающим различные "режимы готовности" на территории России.
Путин мотивировал свое решение тем, что на аннексированных территориях режим военного положения фактически действовал еще до их "вступления в состав России". "Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ", — сказал Путин.
Указ о введении военного положения "незамедлительно" передается Совету Федерации. Верхняя палата российского парламента, заседавшая сегодня в первой половине дня, вечером вновь соберется для рассмотрения документа.
В также опубликованном на сайте Кремля указе о "мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации" в связи с указом о военном положении, сказано, что российские регионы переведены в различные режимы готовности:
- приграничные Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, а также аннексированные ранее Крым и Севастополь — в режим "среднего уровня реагирования"
- другие субъекты, входящие в Центральный и Южный федеральный округа — в режим "повышенной готовности"
- остальные субъекты РФ — в режим "базовой готовности"
По российским законам, введение на какой-либо территории военного положения означает:
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
- эвакуация жителей в безопасные районы;
- введение особого режима въезда;
- привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны;
- приостановку деятельности политических партий, общественных объединений и религиозных объединений, которые "ведут пропаганду или агитацию, подрывающую оборону и безопасность страны";
- изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества;
- запрет или ограничения на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий;
- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
- введение комендантского часа;
- прекращение деятельности иностранных и международных организаций, которые "подрывают оборону и безопасность РФ".
"Средний уровень реагирования" предполагает, что в регионе:
- усиливают охрану общественного порядка и меры по обеспечению общественной безопасности;
- временно отселяют жителей в безопасные районы с предоставлением временного жилья;
- вводят особый режим въезда и выезда, а также ограничивают свободу передвижения внутри региона;
- ограничивают движение транспортных средств и досматривают их;
- контролируют объекты, обеспечивающие функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также типографии и вычислительные центры
Руководители других субъектов Центрального и Южного федеральных округов получают те же полномочия за исключением введения ограничений на пересечение границы региона и отселения местных жителей в более безопасные места. Губернаторы остальных российских регионов могут вводить особые меры по усилению охраны порядка и важных для государства и общества объектов, а также особый режим их работы.
Также Путин поручил кабинету министров подготовить проект указа о создании координационного совета для "обеспечения потребностей, возникающих в ходе специальной военной операции". Предполагается, что его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
Отдельным поручением российский президент установил минимальную выплату, положенную всем призванным в рамках "частичной" мобилизации. Она составит 195 тысяч рублей (3230 евро) в месяц.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отдельно сообщил, что внешние границы РФ не будут закрыты из-за введения военного положения на аннексированных территориях Украины.