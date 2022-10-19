Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины и режим готовности на территории РФ

Во ходе своей вступительной речи в рамках открытой части заседания Совета безопасности РФ президент страны Владимир Путин заявил о введении с полуночи военного положения в аннексированных частях Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля вместе с еще одним документом, устанавливающим различные "режимы готовности" на территории России.

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Путин мотивировал свое решение тем, что на аннексированных территориях режим военного положения фактически действовал еще до их "вступления в состав России". "Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ", — сказал Путин.

Указ о введении военного положения "незамедлительно" передается Совету Федерации. Верхняя палата российского парламента, заседавшая сегодня в первой половине дня, вечером вновь соберется для рассмотрения документа.

В также опубликованном на сайте Кремля указе о "мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации" в связи с указом о военном положении, сказано, что российские регионы переведены в различные режимы готовности:

приграничные Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, а также аннексированные ранее Крым и Севастополь — в режим "среднего уровня реагирования"

другие субъекты, входящие в Центральный и Южный федеральный округа — в режим "повышенной готовности"

остальные субъекты РФ — в режим "базовой готовности"

По российским законам, введение на какой-либо территории военного положения означает:

усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

эвакуация жителей в безопасные районы;

введение особого режима въезда;

привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны;

приостановку деятельности политических партий, общественных объединений и религиозных объединений, которые "ведут пропаганду или агитацию, подрывающую оборону и безопасность страны";

изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества;

запрет или ограничения на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий;

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

введение комендантского часа;

прекращение деятельности иностранных и международных организаций, которые "подрывают оборону и безопасность РФ".

"Средний уровень реагирования" предполагает, что в регионе:

усиливают охрану общественного порядка и меры по обеспечению общественной безопасности;

временно отселяют жителей в безопасные районы с предоставлением временного жилья;

вводят особый режим въезда и выезда, а также ограничивают свободу передвижения внутри региона;

ограничивают движение транспортных средств и досматривают их;

контролируют объекты, обеспечивающие функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также типографии и вычислительные центры

Руководители других субъектов Центрального и Южного федеральных округов получают те же полномочия за исключением введения ограничений на пересечение границы региона и отселения местных жителей в более безопасные места. Губернаторы остальных российских регионов могут вводить особые меры по усилению охраны порядка и важных для государства и общества объектов, а также особый режим их работы.

Также Путин поручил кабинету министров подготовить проект указа о создании координационного совета для "обеспечения потребностей, возникающих в ходе специальной военной операции". Предполагается, что его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

Отдельным поручением российский президент установил минимальную выплату, положенную всем призванным в рамках "частичной" мобилизации. Она составит 195 тысяч рублей (3230 евро) в месяц.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отдельно сообщил, что внешние границы РФ не будут закрыты из-за введения военного положения на аннексированных территориях Украины.