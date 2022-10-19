Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины
Foto: Reuters/Scanpix/LETA
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Во время заседания Совета безопасности РФ президент страны Владимир Путин заявил о введении с полуночи военного положения в аннексированных частях Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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