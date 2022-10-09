Путин: взрыв на Крымском мосту - теракт украинских спецслужб

Российкое ТВ показало кадры встречи президента России Владимира Путина с главой Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным.
Взрыв на Крымском мосту Бастрыкин назвал терактом украинских спецслужб. По его словам, при помощи удара Киев надеялся вывести из строя "кгрупный объект гражданской инфраструктуры".
В ответ российский президент лишь повторил те же слова.
"Сомнений нет, это был теракт, целью которого было уничтожение критически важного объекта гражданской инфраструктуры, - заявил Путин. - Его подготовили спецслужбы Украины".
Бастрыкин при этом отметил, что помощь украинским спецслужбам оказывали также граждане России и иностранных государств, "которые помогали в подготовке этого теракта".
Украинские власти отрицают, что взрыв на мосту - дело рук ВСУ или украинских спецслужб. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что это результат "внутренних разборок" между ФСБ и частными военными компаниями, которые крайне недовольны ошибками российского командования.