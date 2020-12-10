Путин заявил, что Ходорковский в письме ему косвенно признал вину
Foto: AFP/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в письме с просьбой о помиловании косвенно признал вину в преступлениях, за которые он был осужден на 13 лет.

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"Он косвенно признал (вину - ИФ), в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока потому, что у него мама болела и умирала", - сказал глава государства на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ).

"Я пошел на это и помиловал его, чтобы он мог общаться с мамой", - добавил Путин.

Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что "если просит о помиловании, значит - признает вину".

Ранее Ходорковский говорил, что написал прошение о помиловании на имя президента России, но вины в преступлениях, за которые был осужден, не признавал.

"Мои адвокаты мне передали, что решение о помиловании может быть принято. И что признания вины, как условия освобождения - передо мной не ставят. Это была ключевая проблема, начиная с медведевских времен. Для меня написать прошение о помиловании было абсолютно не критично. Суд (по второму делу) был постановочным, и все это прекрасно понимали. В ответ на одну липовую бумажку написать другую липовую бумажку - никакого морального дискомфорта я бы от этого не испытывал... И в этой липовой бумажке была только одна не липовая проблема - признание вины. Потому что, как только я пишу, что признаю вину, куча уважаемых мною людей попадают в очень тяжелую ситуацию, фактически любой человек, ранее работавший в ЮКОСе, становится уязвимым. В этот раз мне сказали: не надо писать признание вины", - сказал он в интервью журналу The New Times в Берлине.

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Интерфакс

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Интерфакс

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