Путин заявил, что Россия должна избежать истории СССР, прописавшего в законе право республик на выход
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что Конституция СССР содержала в себе "мину замедленного действия" о праве выхода республик из состава Союза, передает ТАСС.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По мнению главы РФ, в советской Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. "Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", — пояснил Путин. Он считает, что России необходимо избежать подобных вещей.

Как заявил президент, решение принять поправки к действующей Конституции является "абсолютно верным". "Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", — высказал предположение Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию длилось в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Последний день был обозначен в качестве основного дня голосования.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на голосование составила 67,97%. Согласно подсчетам, за внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн россиян — 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн — 21,27%.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

87

Source

Tags

Россия Владимир Путин Кремль Москва СССР ЦИК
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form