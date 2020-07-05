Путин заявил, что Россия должна избежать истории СССР, прописавшего в законе право республик на выход

Президент России Владимир Путин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что Конституция СССР содержала в себе "мину замедленного действия" о праве выхода республик из состава Союза, передает ТАСС.

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По мнению главы РФ, в советской Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. "Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", — пояснил Путин. Он считает, что России необходимо избежать подобных вещей.

Как заявил президент, решение принять поправки к действующей Конституции является "абсолютно верным". "Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", — высказал предположение Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию длилось в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Последний день был обозначен в качестве основного дня голосования.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на голосование составила 67,97%. Согласно подсчетам, за внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн россиян — 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн — 21,27%.