Путин заявил, что считает незаконными санкции США против Сирии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Сирии, являются незаконными. Такую точку зрения выразил президент России Владимир Путин в рамках встречи с главами Турции и Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Американские санкции, которые вводятся "в обход ООН", подрывают сирийскую экономику и "добавляют проблем", отметил глава государства.

Ранее американские власти ввели новые санкции в отношении Сирии в рамках так называемого "закона Цезаря".

"Закон Цезаря", или "Акт о защите гражданского населения Сирии", дает Вашингтону право вводить ограничения в отношении организаций или конкретных лиц, которые оказывают косвенную или прямую поддержку правительству Сирии.

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