Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.

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"У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом", — сказал он в ходе видеосовещания с членами правительства, передает Интерфакс.

По словам государства, в России на карантине в связи с угрозой заражением коронавирусом находятся 3,3 млн человек.

"В обсервации всего 1777, на самоизоляции — 292 тыс. 740 человек", — сказал он в ходе видеосовещания с членами правительства.

Также российский лидер сообщил, что значительное число россиян, постоянно проживающих за рубежом, в настоящее время возвращаются в РФ. Путин предположил, что для них оказалось непросто получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границей.

По данным на 1 апреля общее число заболевших коронавирусом в стране составляет 2 тыс. 777, число регионов с больными коронавирусом — 75.

Как сообщает Gazeta.ru., Владимир Путин подписал закон о праве правительства России вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон наделяет правительство РФ полномочиями в связи с пандемией коронавируса по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

В пояснительной записке указано, что документ подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы в связи распространением коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала продлить меры социального дистанцирования в России, сообщает сообщает РИА "Новости". По ее мнению, нужно принимать решение, исходя из конкретной ситуации в каждом регионе России. "Оценивая первые три нерабочих дня, <…> мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены", — сказала она на телесовещании с президентом РФ Владимиром Путиным.