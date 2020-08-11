Путин заявил о вакцинации своей дочери от коронавируса
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из его дочерей сделали прививку с вакциной от Covid-19, сообщает агентство ТАСС.

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В России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. "Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", — сказал глава государства. Президент сообщил, что вакцина эффективна и способна сформировать устойчивый иммунитет.

По его словам, прививку уже получила одна из его дочерей. "Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все", — рассказал Путин.

"Благодарю всех, кто работал над новой вакциной, это очень важный шаг для всего мира", — сказал президент.

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