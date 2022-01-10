Путин заявил об использовании "майданных технологий" в Казахстане

В Казахстане организаторы массовых беспорядков использовали "майданные технологии". Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает РБК.

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"Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов", — сказал российский лидер. Организованные и "четко управляемые" группы боевиков, действия которых нужно оценивать как нападение на Казахстан, стали результатам подготовки в лагерях террористов за рубежом, добавил он.

По словам Путина, реагировать на сложившуюся ситуацию нужно было без промедлений, чтобы не допустить подрыва действующей власти.

Президент России также подчеркнул, что "угроза казахстанской государственности" возникла отнюдь не из-за стихийных протестов, вызванных ростом цен на топливо, а потому, что ситуацией "воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы".

"Те люди, которые выступали [по поводу] ситуации на газовом рынке, — это одни люди, и у них одни цели, а у тех, кто взял в руки оружие, нападал на государство, это — совершенно другие люди, и у них другие цели", — заявил Путин.

Выступая на онлайн-саммите ОДКБ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что события последних дней в стране стали следствием усилий группы международных террористов. По его словам, об этом говорит и "характерный почерк" их действий, когда нападавшие забирали тела убитых и вывозили их из моргов. Токаев также заявил, что Казахстан представит международной общественности доказательства этой версии по завершении расследования.

В своем выступлении Токаев также заявил, что в Казахстане была предпринята попытка госпереворота, подготовка к которому шла предыдущие несколько лет. "Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы <…> Речь идет о попытке госпереворота", — заявил Токаев.

Протесты, поводом для которых стало двукратное повышение цен на топливо, начались в Казахстане 2 января, с митингов на западе республики, в городах Жанаозен и Атырау. Затем волнения начались в Алма-Ате, Актобе, Талдыкоргане и других городах страны, они стали сопровождаться стычками с полицией. Несмотря на обещание властей снизить цены на топливо, протесты продолжились, участники митингов выдвигали политические требования, в том числе требуя ухода из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. 5 января по всей республике ввели режим чрезвычайной ситуации. Токаев также возглавил Совет безопасности Казахстана — именно эту должность занимал после отставки с поста президента Назарбаев — и пообещал, что в скором времени выступит с "новыми предложениями по политической трансформации" республики.

Вечером того же дня Токаев обратился за поддержкой к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда помимо Казахстана входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Члены объединения направили миротворцев в страну, чтобы обеспечить охрану ключевых объектов инфраструктуры.

10 января мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил о нормализации жизни города, который стал эпицентром беспорядков и мародерства.