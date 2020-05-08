Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны. Об этом он заявил в фильме "Война за память", фрагмент которого показали в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан — Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать", — сказал президент.

Накануне президенты Эстонии, Литвы и Латвиии в своем выступлении к 75-летию окончания Второй мировой войны обвинили СССР в сговоре с Германией, а Советский союз в итоге оккупировал и аннексировал территории их стран.

"Кто на кого напал 22 июня сорок перового года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!" — в фильме задался вопросом Путин.