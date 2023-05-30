Путину дадут дипломатический иммунитет на время визита в ЮАР. Его не смогут арестовать по ордеру МУС

Власти ЮАР сообщили, что предоставят дипломатический иммунитет участникам двух встреч стран БРИКС, в том числе президенту РФ Владимиру Путину, которого ранее объявил в розыск Международный уголовный суд в Гааге. Об этом говорится в опубликованном сегодня официальном заявлении министра иностранных дел Южно-Африканской Республики.

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Из документа следует, что иммунитет будет распространяться на представителей Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, которые примут участие в двух мероприятиях БРИКС: встрече министров иностранных дел в Кейптауне 1-2 июня и саммите глав государств блока в Йоханнесбурге 22-24 августа.

"Это стандартная процедура, которую мы реализуем для всех международных конференций и саммитов в Южной Африке, независимо от уровня участия. Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции", — цитирует заявление южноафриканских властей Bloomberg.

Как пишет агентство, сегодня оппозиционная партия "Демократический альянс" обратилась в Верховный суд ЮАР с просьбой издать декларативный приказ, обязывающий арестовать Путина в случае его прибытия в страну. "Это превентивное судебное действие направлено на обеспечение того, чтобы Южная Африка выполняла свои обязательства в соответствии с Римским статутом МУС", — говорится в заявлении партии.

В марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выписал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их считают причастными к незаконному вывозу детей из оккупированных территорий Украины.

Поскольку ЮАР подписала Римский статут, регулирующий деятельность МУС, власти страны обязаны арестовать российского лидера в случае его визита в страну. Президент республики Сирил Рамафоса в конце апреля заявил, что ЮАР выйдет из МУС до визита Путина; позднее это утверждение было отозвано.

В начале мая газета Sunday Times со ссылкой на собственные источники писала, что южноафриканские власти попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС, предложив принятие в нем участие по видеосвязи.