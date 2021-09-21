Пять человек убиты при выселении из частного дома в Казахстане

Пять человек погибли в понедельник, 20 сентября, в Алма-Ате, в результате стрельбы, которую открыл жилец частного дома при выселении, сообщила Республиканская палата частных судебных исполнителей Казахстана.

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При исполнении решения суда о выселении 54-летний мужчина, проживавший в частном доме, купленном новым владельцем на электронных торгах, забежал в помещение и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и сотрудникам департамента по ЧС, передает агентство Казинформ.

По информации казахской полиции, пять человек, в том числе двое полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, судоисполнитель, а также новый владелец дома, получили смертельные ранения и скончались. Подозреваемый в совершении преступления обезврежен и задержан.