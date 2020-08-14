Пять дней протестов в Беларуси: онлайн-трансляция

Главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская в пятницу призвала власти прекратить насилие, а соотечественников — выступить с мирными протестами 15 и 16 августа. Delfi обобщает последние новости в текстовой трансляции.

ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ: 14 АВГУСТА

Согласно сообщениям “Белта”, Лукашенко всё ещё считает, что протесты организовали “люди из-за границы”, а также он указал, что в первых рядах идут люди с криминальным прошлым. Лукашенко отметил, что среди сотрудников ОМОНа тоже были пострадавшие, “около сотни человек”."Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны”, - приводит цитату Лукашенко “Белта”.

Александр Лукашенко прокомментировал протесты и избиение мирных протестующих. РИА Новости передает, что Лукашенко сейчас проводит совещание по протестам. Агентство приводит цитату Лукашенко: "Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает.” Кроме того, Лукашенко прокомментировал избиение протестующих силовиками, сказав, что “они вышли, чтобы защитить их (граждан), а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ”. Лукашенко призывает жителей “не высовываться на улицы”.

Телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем" сообщает, что спецтехника силовиков уехала от площади Независимости и остановилась неподалеку, а интернет на площади вернули.

В Минске колонна протестующих пришла к площади Независимости. Издание Tut.by передает, что на площади спокойно, а силовики, охраняющие здание правительства, опустили щиты. Люди скандировали “Молодцы!”, девушки начали им дарить цветы и обниматься, а другие участники протеста просят не кричать и не провоцировать. В то же время, по словам очевидцев, из военного города Уручье выдвигает колонна военной техники, а телеграм-канал NEXTA Live сообщает, что на площади Независимости отключили интернет.Кроме того, протесты проходят в Витебске, Гродно, Бобруйске, Барановичах, Солигорске.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/protesty-i-zabastovki-v-belarusi-chto-izvestno-na-vecher-pyatnicy.d?id=52380183

Основные события пятницы - коротко: На заводах забастовки. Бастует Минский тракторный завод: колонна рабочих провела шествие по улицам города. В акциях протеста принимают участие Минский электротехнический завод, завод "Гродноазот" и множество других предприятий. Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что он покинул страну. Людей, задержанных на массовых акциях протеста в Минске, начали отпускать. Задержанные сообщают об издевательствах, избиении и ужасных условиях содержания. Центральная избирательная комиссия Беларуси официально утвердила результаты выборов. Победителем объявлен Александр Лукашенко. Жалобы других кандидатов отклонены. Главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусам. Тихановская призвала власти прекратить насилие, а соотечественников — выступить с мирными протестами 15 и 16 августа.