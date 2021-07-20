Пять лет без Шеремета: почему убийство журналиста до сих пор не раскрыто

20 июля 2016 года журналиста Павла Шеремета взорвали в автомобиле в центре Киева. Расследование заняло важное место в политической жизни Украины и Беларуси. Но до наказания виновных еще далеко.

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Убийство Павла Шеремета организовала команда высокопрофессиональных киллеров — это едва ли не основной аргумент украинской полиции при попытке объяснить отсутствие прогресса в первые годы расследования. Обстоятельства преступления действительно указывают на подобный сценарий: за журналистом перед убийством тщательно следили, взрывное устройство с дистанционным управлением было профессионально изготовлено из военной мины, бомбу устанавливали и взрывали разные люди с четко распределенными ролями.

Суд затягивается

Полиция утверждает, что разоблачила трех участников покушения: музыкант и пиарщик сил армейского спецназа Андрей Антоненко вместе с детским врачом и волонтеркой Юлией Кузьменко якобы заложили взрывчатку под авто, а военная медсестра Яна Дугарь накануне проводила разведку в соседних дворах.

Всех троих задержали только в декабре 2019 года. Начиная с сентября 2020-го их судят присяжные Шевченковского районного суда Киева по обвинению в умышленном убийстве опасным для окружающих способом. За это время суды успели выпустить подозреваемых из тюрьмы — последним в апреле под круглосуточный домашний арест вышел Антоненко, которого следствие считало едва ли не организатором преступления.

Полиция, очевидно, рассчитывала на сотрудничество задержанных со следствием, однако они и дальше настаивают на своей непричастности. Группа адвокатов, защищающих Антонеко, Кузьменко и Дугарь, заявляет: обвинение держится только на результатах экспертизы походки, которая установила относительную схожесть между преступниками на видеозаписях камер наблюдения и подозреваемыми. Сравнение, которое провел по заказу полиции британский эксперт Иван Бирч, защитники считают сфальсифицированным.

Впрочем, кроме предоставленных экспертиз и доказательств, прокуратура просит суд заслушать еще и показания 263 свидетелей. По мнению защитника Антоненко Станислава Кулика, вызов их всех растянет процесс на годы, тогда как уже в 2022-м у присяжных заканчиваются полномочия. "И тогда нужно будет выбирать новых присяжных и начинать слушания заново", — поясняет адвокат.

Таинственные соучастники

Из материалов уголовного дела, имеющихся в распоряжении DW, следует, что в покушении на Шеремета участвовали еще как минимум два человека. Так, роль непосредственной исполнительницы, которая подорвала взрывчатку с помощью мобильного телефона, полиция сначала отводила Юлии Кузьменко. Но через несколько месяцев следствие изменило мнение — слишком уж не похожей оказалась врач на женщину в парике и темных очках, которую зафиксировали камеры наблюдения.

При этом полиция и МВД не раз жаловались, что не смогли получить все записи — видео с частной камеры, направленной прямо на заброшенный дом, где пряталась киллер, якобы "с концами" изъяли сотрудники СБУ. Сама женщина после взрыва торопливо вышла из дома и исчезла из-под камер наблюдения у ближайшей станции метро "Университет". Вскоре после убийства следствие в поисках исполнительницы ходатайствовало перед судом о доступе к данным 41 мобильного телефона — все они принадлежали женщинам, связанным с добровольческим движением. Но очевидно, что поиски в этом направлении не дали результатов.

В своих первых показаниях гражданская жена Шеремета Алена Притула — на тот момент владелица издания "Украинская правда" — вспоминала еще об одном человеке: коротко стриженном мужчине, который следил за ней с Шереметом за рулем красного Daewoo Lanos 18 июля. Из материалов уголовного дела следует, что полиции не удалось найти даже машину, которая следовала за журналистами почти весь вечер.

Пара не впервые замечала слежку: еще осенью 2015 Притула и Шеремет сообщали о подозрительных автомобилях, которые караулили во дворе возле их дома. Тогдашний советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко признавал: полицейская "наружка" действительно работает, но собирает информацию о подпольном казино неподалеку.

Через год после убийства Павла Шеремета выяснилось, что непосредственно в ночь закладки взрывчатки за двором следил и бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко — его авто заметили журналисты "Слiдство.Iнфо", изучая записи с камер. Полиция допросила Устименко уже после выхода журналистского расследования: тот утверждал, что следил по частному делу за несовершеннолетними, которые находились в одном из заведений неподалеку.

Белорусский след

Украинское следствие до сих пор далеко от конкретного ответа не только на вопрос о заказчиках, но и о мотивах убийства Павла Шеремета. В уголовном деле против Антоненко, Кузьменко и Дугарь отмечается: неустановленная группа лиц, действуя по личным мотивам, решила организовать в Украине резонансное событие, которое вызовет многочисленные акции протеста.

У Павла Шеремета было немало влиятельных и опасных знакомых, но не так много откровенных врагов. Среди таких, безусловно, были белорусские власти: журналиста лишили белорусского гражданства в 2010 году, покинул родину он еще раньше — в конце 1990-х. Но журналист до последнего оставался последовательным противником режима Александра Лукашенко: снял фильм "Дикая охота" о политических убийствах в Беларуси, был соавтором книги "Случайный президент", вместе с коллегами создал оппозиционное издание "Белорусский партизан".

В начале этого года бывший сотрудник белорусского антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар обнародовал аудиозапись, якобы сделанную в кабинете экс-начальника белорусского КГБ Вадима Зайцева. На ней Зайцев за четыре года до убийства Шеремета возможно отдает приказ подорвать журналиста — "так, чтобы не собрали ни рук, ни ног".

Украинская полиция получила оригиналы записей от Макара, а его самого допросила в феврале. С тех пор полицейские проверяют записи, утверждая, что версия про "белорусский след" не противоречит текущей версии обвинения. В июне 2021 замначальника Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе рассказывал в интервью "Цензор.НЕТ": экспертиза записей продолжается, для их проверки следствие обратилось за помощью к правоохранителям Беларуси, России, Литвы и США.

Старший следователь Василий Бирко, который продолжает вести дело Шеремета, отказался рассказывать DW о результатах этих проверок.

Политический фактор в деле Шеремета

В декабре 2019 год после задержания Антоненко, Кузьменко и Дугарь МВД и Нацполиция устроили пресс-конференцию и объявили о раскрытии преступления. Участие президента Владимира Зеленского в мероприятии, на котором подозреваемых еще до решения суда называли "убийцами", добавила делу беспрецедентную политическую составляющую.

Владимир Зеленский в публичных выступлениях несколько раз ставил карьеру министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в зависимость от результатов расследования. А в течение последнего года едва ли не угрожал чиновнику увольнением в случае, если суд оправдает обвиняемых. Аваков решения суда не дождался и ушел в отставку добровольно без объяснения причин.

С другой стороны, общественное движение в защиту Антоненко, Дугарь и Кузьменко приобрело ярко выраженную политическую окраску. Его участники выступали как против министра Авакова, так и против президента Зеленского, обвиняя обоих в предумышленном преследовании ветеранов-добровольцев. Кузьменко даже баллотировалась в Верховную раду от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" во время довыборов в Донбассе.

Поэтому новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский еще до своего избрания поспешил дистанцироваться от этого уголовного дела. "Давайте дождемся результатов (решения суда. — Ред.). А уже потом будем делать выводы о работе и качестве правоохранительной системы", — заявил он на прошлой неделе.