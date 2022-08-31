Пять стран ЕС назвали российских туристов угрозой общественной безопасности

Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония назвали въезд россиян в страны Шенгенской зоны угрозой общественной безопасности. Они потребовали от Европейской комиссии принять меры для ограничения въезда российских туристов. В противном случае они рассматривают возможность сделать это на национальном уровне. Об этом пишет со ссылкой на The Financial Times сообщает Радио свобода.

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Как пишет газета, совместное заявление пяти стран представлено на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая проходит в Чехии. Как пишет газета, с начала вторжения России в Украину в феврале в пограничные с Россией страны ЕС въехало около 700 000 россиян. Утверждается, что большинство из них — туристы, направлявшиеся в западные европейские страны на отдых.

После вторжения Евросоюз прекратил с Россией авиасообщение, въезд в страны ЕС стал возможен только через транзитные страны или через наземные погранпереходы. Ранее страны Балтии призвали прекратить россиянам визы полностью, по крайней мере туристические. Против выступают западноевропейские члены союза.