Пять стран создают фонд помощи Украине
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария создают партнерский фонд для поддержки Украины в борьбе с "дестабилизирующим влиянием России" в южных и восточных регионах страны. Об этом во вторник, 24 августа, на своей странице в Facebook объявило британское посольство в Украине.

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"Он (фонд. — Ред.) профинансирует ряд инициатив по повышению устойчивости регионов, затронутых конфликтом — в частности, предоставит технические консультации региональным властям и обеспечит инвестиции, которые создадут новые экономические возможности и улучшат доступ к общественным услугам на юге и востоке Украины", — говорится в сообщении. Фонд должен начать работу к декабрю 2021 года, страны-доноры должны в течение трех лет внести в него до 35 миллионов фунтов стерлингов.

Военная помощь со стороны США

В июне Пентагон объявил о том, что Киев получит от США второй пакет военной помощи на 150 млн долларов. Арсенал украинской армии будет пополнен, среди прочего, контрбатарейными радарами, средствами для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оборудованием для защищенной связи и эвакуации раненых с поля боя. Минобороны Соединенных Штатов объяснило предоставление военной помощи существенным прогрессом, которого Украина добилась в реформе сферы обороны.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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