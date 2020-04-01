Пятая жертва. В Таллинне от коронавируса умерла пожилая женщина

Сегодня стало известно, что вчера в Северо-Эстонской региональной больнице умерла 81-летняя женщина, чей анализ на Covid-19 дал положительный результат.

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С 7 часов утра 31 марта по 7 часов 1 апреля в Эстонии были получены результаты 1952 тестов на коронавирус, из которых 34 (то есть 2%) оказались положительными.

Исходя из данных регистра народонаселения, за сутки больше всего случаев было выявлено на Сааремаа, в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. В двух случаях место жительства установить было невозможно.

Все в Эстонии было сделано 14 253 теста. Из них 779, то есть 5% показали положительный результат. Больше всего зараженных наблюдается в возрастных группах 50-54 (11%), 45-49 (10%) и 55-59 лет(10%).

По состоянию на утро 1 апреля в стационарном лечении из-за коронавируса нуждалось 95 человек. 15 человек нуждаются в поддержке дыхательной деятельности. Всего из больниц было выписано 33 человека. Умерло 5 человек.