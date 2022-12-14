Пятеро россиян обвинены в США в попытке незаконных закупок военного и двойного назначения

Пятеро россиян и двое американцев обвинены в США в сговоре, связанном с отмыванием денег и закупками военных технологий для российских властей.

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Министерство юстиции США заявило, что эти лица подозреваются в попытке получить от американских фирм технологии военного и двойного назначения для российского оборонного сектора.

Они также подозреваются в сговоре с целью контрабанды патронов для снайперского оружия в нарушение санкций США.

Предполагается, что один из россиян является сотрудником ФСБ. Трое из этой группы находятся под стражей, четверо россиян все еще на свободе.

Российские власти и сами подозреваемые пока никак не комментировали это дело.

Обвинение



В заявлении министерства юстиции США говорится, что во вторник в Федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке были представлены соответствующие документы, в том числе обвинительное заключение по 16 пунктам в отношении семи лиц.

Согласно документам, ответчики незаконно приобрели и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты. Некоторые из них могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, других военных целей, а также для квантовых вычислений.

Подозреваемые обвинены в несоблюдении экспортного контроля и экономических санкций, в заговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), в контрабанде и в несоблюдении экспортных правил в части транспортировки электроники.

Как утверждается в заявлении министерства юстиции США, подозреваемые были связаны с ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", базирующимися в Москве компаниями, которые предположительно "действуют под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора".

"Министерство юстиции и наши международные партнеры не потерпят преступных схем, направленных на поддержку военных действий российских вооруженных сил", — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

"Поскольку трое подсудимых в настоящее время находятся под стражей, мы разрушили сеть закупок, которая предположительно использовалась подсудимыми и российскими спецслужбами для контрабанды патронов для снайперских винтовок и чувствительных электронных компонентов в Россию", — сказал Гарланд.

В обвинительном заключении названы все подозреваемые, в том числе Вадим Конощенок из Санкт-Петербурга, которого американские власти называют сотрудником ФСБ. Он находится под арестом в Эстонии, ему грозит экстрадиция в США.

В обвинении утверждается, что Конощенок "отправлял или физически переправлял контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию, включая электронику двойного назначения, военные тактические боеприпасы и другие предметы, подлежащие экспортному контролю".

Были названы и другие обвиняемые: россияне Евгений Гринин из Москвы, Алексей Ипполитов из Москвы, Борис Лившиц из Санкт-Петербурга и Светлана Скворцова из Москвы, а также два американца — Алексей Брайман и Вадим Ермоленко.

В случае признания виновными обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.