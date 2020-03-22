Пятеро сотрудников полиции в Эстонии заразились коронавирусом

Пятеро сотрудников полиции Эстонии, по официальным данным, оказались зараженными коронавирусом.

"В рядах полиции подтверждены пять случаев инфицирования коронавирусом. Известно, кто именно заразился, и известно также, с кем у них были контакты", - сообщил заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна.

"На данный момент у нас пока еще есть средства защиты, однако мы стоим в этой большой очереди в ожидании, чтобы как можно быстрее получить дополнительные комплекты. С ними и у нас критическое положение", - добавил Пяркна.