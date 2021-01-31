Работают ли программы вакцинации от Covid-19. Первые результаты

Кампании вакцинации от Covid-19 идут уже более полутора месяцев, и ученые начали анализировать поступающие результаты, сообщает rus.LSM.lv. Главный вопрос: есть ли свидетельства того, что массовая вакцинация действительно замедляет распространение вируса?

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В рамках проведенных в Израиле испытаний получены первые данные, по которым можно судить о воздействии вакцин вне клинических исследований. Они позволяют сделать ранние выводы о том, что при массовом применении вакцина Pfizer-BioNTech может предотвращать заражение коронавирусом или облегчать течение болезни у некоторой части вакцинированных людей, пишет научный журнал Nature.

В начале этой недели израильская сеть медуслуг "Маккаби" сообщила о результатах проведенного исследования: из 128600 клиентов сети, получивших обе дозы вакцины Pfizer, коронавирусом заразились всего 20 человек, что составляет 0,015% от всей группы привитых.

По словам исследователя этой организации Анат Зохар, никого из этих 20 инфицированных не пришлось госпитализировать, и ни у одного из них температура не поднималась выше 38,5 градусов. Это может свидетельствовать о том, что даже если люди все-таки заражаются коронавирусом после прививки, болезнь в этом случае проходит легче.

Исследование "Маккаби" проводилось без контрольной группы и без учета демографических данных, поэтому результат считается хоть и впечатляющим, но пока что ориентировочным.

В свою очередь израильская сеть медуслуг "Клалит" провела столь же крупное исследование, наблюдая за группой из примерно 200 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше в течение двух и более недель после получения первой дозы вакцины Pfizer. Параллельно отслеживались случаи инфицирования в контрольной группе такой же численности и такого же возраста, которые пока еще не получили прививок.

По наблюдениям медиков, в первые 12 дней после первой инъекции число случаев инфицирования в обеих группах было примерно одинаковым. И только после этого доля заразившихся в группе привитых начала резко снижаться.

На 14 день инфицированных в группе привитых было на 33% меньше, чем в группе непривитых. Между 15 и 17 днем после первой дозы разница составляла 20-40%.

Эти данные показали на практике, что иммунитет действительно начинает формироваться с задержкой, и что вакцина (по крайней мере, первая доза) не дает 100% защиты. Но израильские медики настроены оптимистично.

"Мы были счастливы получить предварительный результат, который свидетельствует о реальном воздействии вакцины в сроки, которых мы ожидали", — сообщил журналу Nature Ран Балисер, эпидемиолог "Клалит". Он рассчитывает получить более убедительные результаты в течение нескольких недель после того, как люди получат вторую прививку.

Как уже сообщалось, в латвийских больницах так же замечены первые положительные результаты вакцинации — немного снизилось число медиков, болеющих Covid-19.