Работник пиццерии оказался итальянским мафиози, который 16 лет пробыл в бегах

Во французском Сент-Этьене в четверг утром задержали пиццайоло, который оказался итальянским мафиози, сообщает Euronews со ссылкой на Интерпол.

63-летний Эдгардо Грего — предполагаемый член калабрийской мафии — "Ндрангета". Он совершил как минимум два убийства в 1991 года и покушение на убийство в июле того же года, за что был приговорен к пожизненному заключению.

"Он считается совместно ответственным за засаду 5 января 1991 года, которая стоила жизни братьям Стефано и Джузеппе Б., которые хотели большей автономии и уважения среди кланов Козенцы", — говорится в пресс-релизе итальянских карабинеров (они в Италии выполняют функции военной полиции). По их информации, жертвы были убиты "железными прутьями на рыбном складе (…), а их тела исчезли и не были найдены".

В пиццерии Грего работал под именем Паоло Дмититри. Его задержание было совместной операцией Франции и Италии, две страны-партнеры делились информации в рамках проекта I-Can (сотрудничество Интерпола против "Ндрангеты").

