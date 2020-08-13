Работники БелАЗ вышли с требованием обеспечить честные выборы (дополнено в 16.35)

После полудня 13 августа сотни работников белорусского завода БелАЗ вышли к центральной проходной предприятия с требованием обеспечить честные выборы, передает издание Tut.by.

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Издание сообщает, что люди возмущены не только результатами выборов, но и тем, что автобусы производства БелАЗ использовались милицией для задержания протестующих. Работу остановили несколько сотен рабочих, к заводу подошли местные жители, скандируя “Власть с народом!” и “БелАЗ, спасибо!”.

Руководство завода попросило рабочих разойтись, так как обеденный перерыв закончился, но люди сказали, что не разойдутся, пока из города не уберут ОМОН. Рабочие поделились с журналистами, что сотрудники ОМОНа задерживают их коллег и сограждан без причин, избивают.



В свою очередь “МБХ медиа” сообщает, что по словам работников БелАЗ, часть их коллег заперли в одном из цехов, чтобы те не могли присоединиться к протестующим на улице.

Митинги начались также на других предприятиях и в больницах, сообщает Интерфакс. В Минске, по данным корреспондентов "Интерфакса", других СМИ, телеграм-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники "Белмедпрепаратов", "Керамина", строители разных компаний.

На "Керамине" вышли с протестом около 400 человек, в том числе начальники цехов и руководство маркетингового отдела, сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Телеграм-каналы распространяют видео с митинга на ОАО "МАЗ".

Против насилия выступили медики 1-й и 6-й городских клинических больниц, городской стоматологической поликлиники №1. Устроить протест планируют и сотрудники скорой помощи.

Рабочие одного из крупнейших строительных предприятий страны - МАПИД - вышли на улицу перед заводом, сообщает телеграм-канал Nexta.

Около 11 часов на улице Макаенка у здания "Белтелерадиокомпании" собрались женщины в белой одежде с цветами и плакатами. Через дорогу девушек поддержали строители с местной стройки.

Работники Белорусской государственной филармонии в Минске вышли на протест и исполнили песню "Магутны Божа", которая считается неофициальным гимном Белоруссии. Перед Национальным художественным музеем также проходит спонтанная акция.

В центре Минска католики и православные вышли на молитву на площадь у Свято-Духова собора.

Как уже сообщалось, по всей Беларуси с воскресенья, 9 августа, жители протестуют против результатов выборов, в которых, по версии властей, победил Александр Лукашенко. Протесты сопровождаются задержаниями и избиением мирных протестующих. Задержанные сообщают о пытках в местах временного заключения. Лукашенко утверждает, что протесты координируются извне.