Работодателей в Москве обязали перевести на удаленку 30% сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 5 октября требование перевода на удаленную работу 30% сотрудников становится обязательным.

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На прошлой неделе Собянин издал указ, согласно которому работодателям лишь рекомендовали сократить число сотрудников в офисах и на предприятиях. Тем же указом мэр Москвы рекомендовал людям старше 65 лет по возможности оставаться дома.

Теперь требование о переводе на удаленный режим 30% работников становится обязательным и будет действовать до конца октября.

Новым указом Собянин внес изменения в свое апрельское решение о мерах по борьбе с Covid-19. В нем сказано, что работодатели на территории Москвы должны обеспечить с 5 октября по 28 октября включительно перевод на дистанционный режим не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и граждан, имеющих некоторые заболевания.

Указ допускает исключение — для тех, чье нахождение на рабочем месте "является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей".

Требование о 30% сотрудников на удаленном режиме также не касается предприятий ОПК, авиастроения и космической отрасли, а также организаций, входящие в состав "Росатома", или выполняющих работы по гособоронзаказу.

Как это объяснил Собянин

"Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте", — пишет Собянин в своем блоге.

"Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2 тыся человек ежедневно", — напоминает Собянин.