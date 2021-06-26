Работу спасателей на месте обрушения дома во Флориде осложнил пожар
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На месте обрушения многоэтажного жилого дома в городе Сёрфсайд (штат Флорида) распространяется пожар, сообщает CNN в субботу.

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По словам Даниэллы Ливайн Кавы - главы округа Майами-Дейд, - источник распространения огня не определен, он находится глубоко под завалами. Для его локализации были выкопаны траншеи.

Как передает агентство Associated Press, ранее мэр города Чарльз Беркетт заявил, что пожар мог возникнуть на подземной парковке: по его версии, из поврежденных машин начало выливаться топливо, которое воспламенилось.

До сих пор остается неизвестной судьба 159 человек, которые могли находиться в здании в момент обрушения. Поисковые работы продолжаются. Подтверждена гибель четырех человек.

Частичное обрушение дома в Сёрфсайде произошло в четверг.

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Интерфакс

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Интерфакс
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