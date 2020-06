Радиация на севере Европы: можно ли подозревать Россию?

Источник повышенного уровня радиоактивных частиц в атмосфере, зафиксированного мониторинговыми службами в скандинавских странах, может располагаться на территории нескольких стран, включая Россию. МАГАТЭ проводит расследование.

Сообщения о повышении уровней различных радиоактивных веществ стали появляться в прессе в конце прошлой недели. В них говорилось, что в начале июня были зарегистрированы изотоп йод-131 в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 — в Швеции и Финляндии.

В минувшую пятницу исполнительный директор подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщил в своем "Твиттере", что в Швеции в эти дни были обнаружены следы цезия-103, цезия-137 и рутения-103.

Зербо также опубликовал карту, на которой цветом была выделена территория, на которой может располагаться возможный источник нуклидов.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN