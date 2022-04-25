"Радио Свобода" грозит новый штраф из-за запрещенного контента

Мировой суд Москвы зарегистрировал еще 16 протоколов об административных правонарушениях в отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) за отказ удалять запрещенный российским законодательством контент. Медиакорпорации грозит штраф в размере 64 млн рублей, пишет "Интерфакс" в понедельник, 25 апреля, со ссылкой на сообщение суда.

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По данным суда, к административной ответственности РСЕ/РС привлечена из-за отказа удалить "недостоверную информацию" о войне в Украине, в том числе "фейки" о количестве погибших среди мирного населения и военнослужащих РФ. Протоколы на организацию составил Роскомнадзор. Ранее в суд уже поступили 16 аналогичных административных протоколов. По каждому из них компании грозит до 4 млн рублей штрафа. Таким образом, всего РСЕ/РС может быть оштрафована на 128 млн рублей.

Закон о "фейках" об армии РФ

Роскомнадзор предупредил 25 февраля, что при освещении ситуации в Украине СМИ должны использовать только официальные российские источники. За публикацию "ложной", по версии ведомства, информации регулятор пригрозил наказанием в виде блокировок и штрафа в размере до 5 млн рублей. Кроме того, был принят закон о распространении "фейков" о российской армии и ее дискредитации, грозящий в том числе гражданам, публично высказывающим несогласие с войной.

В России после начала войны в Украине заблокировано уже множество независимых СМИ под предлогом распространения ложной информации о "специальной военной операции". Некоторые издания в результате прекратили работу.