"Радио Свобода": в Беларуси демонтируют три лагеря, где проходили обучение российские мобилизованные

В начале недели начался демонтаж трех палаточных лагерей для обучения российских военных, оборудованных на военных полигонах в Беларуси. Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода" — журналисты основываются на анализе спутниковых снимков, сделанных Planet Labs.

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Речь идет о полигонах "Лепельский" в Витебской области, "Репища" под Осиповичами и "Обуз-Лесновский" под Барановичами.

На Лепельском и Обуз-Лесновском полигонах палаточные лагеря, рассчитанные на несколько тысяч человек, появились в октябре 2022 года — вскоре после объявленной в России мобилизации. Полигон в Репище российские военные использовали и до начала войны, а осенью 2022 года там тоже развернули палаточный лагерь.

Сворачивать лагеря, пишет "Радио Свобода", судя по спутниковым снимкам начали одновременно — 3 июля, когда в Беларуси отмечали День независимости.

Эксперты, опрошенные изданием, выдвинули несколько версий того, почему лагеря на этих полигонах решили ликвидировать. По одной из версий, у России уже достаточно ресурсов, чтобы проводить подготовку мобилизованных на своей территории. По другой версии, лагеря были частью "информационной кампании", направленной на то, чтобы создать и поддерживать видимость угрозы нападения на Украину с белорусской территории, а после перевода в Беларусь наемников ЧВК "Вагнер" необходимость в этом отпала.

Эксперты также не исключают, что лагеря из "Лепельского", "Репищи" и "Обруз-Лесновского" просто переводят на другие полигоны.