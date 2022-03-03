Радиостанция "Эхо Москвы" будет ликвидирована

Совет директоров "Эха Москвы", которая входит холдинг в "Газпром-медиа", большинством голосов принял решение о ликвидации радиостанции. Об этом сообщается в телеграм-канале "Эха Москвы".

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Накануне в "Газпром-медиа" сообщили, что проведут совет директоров "Эхо Москвы", чтобы принять решение "в соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры".

1 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам "Эха Москвы" и Дождя по требованию Генпрокуратуры. В тот же день "Эхо Москвы" отключили от эфира.

Генпрокуратура заявила, что на сайте Дождя и "Эха Москвы" "систематически" размещалась информация "с призывами к экстремистской деятельности, насилию", а также "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Также Генпрокуратура утверждает, что на Дожде и "Эхе Москвы" публиковалась информация, содержащая призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию "в массовых публичных мероприятиях".

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