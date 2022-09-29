Радиостанция "Эхо Москвы" перезапустится под новым названием

Радиостанция "Эхо Москвы", которая после российского вторжения в Украину была ликвидирована, перезапустится под новым названием — "Эхо". Об этом в эфире телеканала "Дождь" рассказал руководитель проекта Максим Курников.

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Создатели "Эха" планируют объединить проекты, которыми после закрытия радиостанции занимаются ее бывшие журналисты. Ожидается, что к "Эху" присоединятся "Живой гвоздь", "Дилетанты", а также эфиры Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр.

"Редакционно они независимы, и мы не будем диктовать им, что делать. Наша задача — технологически их объединить. Я думаю, что это будет приложение, через которое можно слушать "Эхо", и сайт, как когда-то был сайт "Эха Москвы"", — приводит слова Курникова телеграм-канал "Дождя".

По его словам, на этой неделе "Эхо" рассчитывает запуститься "в техническом режиме", а 3 октября — "уже массово". "Пока можно подписаться на наши твиттер и телеграм-канал", — добавил Курников.

Новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.