Ракета попала в ресторан в Краматорске, погибли 10 человек, в том числе дети. Что известно
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Россия вечером 27 июня нанесла ракетный удар по центру Краматорска в Донецкой области. Ракета попала в ресторан, где было много людей. МВД Украины сообщило о гибели по меньшей мере 10 человек, среди которых трое детей. Еще 61 человек ранен.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что по городу было нанесено два ракетных удара. Одна из российских ракет попала в здание в центре Краматорска, где находился заполненный посетителями ресторан, вторая — в пригородный поселок Беленькое.

Днем в среду МВД Украины сообщило, что число погибших увеличилось до 10, среди них три ребенка, ранен 61 человек (в том числе ребенок), семеро спасены из-под завалов. "Продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов", — заявляли ранее в полиции.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин утром уточнял, что среди погибших три несовершеннолетние девушки — одна 17 лет и две сестры 14 лет.

Погибли сестры Юлия и Анна Аксенченко, рассказали в управлении образования городского совета.

"В этом году они закончили восьмой класс, а 4 сентября должны были праздновать свое 15-летие. Российская ракета остановила биение сердец двух ангелочков", — сказано в сообщении.

Среди раненых есть трое граждан Колумбии — Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Об этом сообщила "Би-би-си" организация Aquanta Ucraina. Они встретились за ужином в ресторане с украинской писательницей.

Офис генпрокурора уточнил, что город был обстрелян не зенитно-ракетным комплексом С-300, как ранее сообщали украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, а двумя ракетами "Искандер".

Досудебное расследование начато по статье о нарушении законов и обычаев войны прокуратурой Донецкой области.

В частном секторе в поселке Беленькое после обстрела ранены пять местных жителей, заявили в областной прокуратуре.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о том, что в числе раненых оказался и ребенок 2022 года рождения. Обстрел произошел около 19:50, когда в ресторане в центре города было много посетителей, в том числе детей.

Донецкий губернатор Павел Кириленко опубликовал фото разрушенного ресторана (как сообщается, это была пиццерия)

Здание известной в городе пиццерии обрушилось. В этом месте всегда было многолюдно, там часто находились иностранные журналисты и делегации.

Вблизи места попадания одной из ракет были повреждены дома, магазины, кафе и другие заведения. На видео с места событий видны выбитые стекла и разрушения во всех окрестных зданиях.

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"Я побежала сюда после взрыва, потому что арендовала здесь кафе… Там все взорвалось, — рассказала агентству Reuters 64-летняя Валентина. — Ни одного стекла, окон или дверей не осталось. Все, что я вижу, — это разрушение, страх и ужас. И это XXI век!"

С помощью кранов спасатели продолжают разбирать завалы постройки разрушенного кафе, они продолжают искать пострадавших.

Краматорск — крупный город и административный центр Донецкой области, другая часть региона (в том числе Донецк) оккупирована российскими силами.

Город расположен в 40 км к западу от линии фронта. Reuters называет его вероятной ключевой целью российского наступления (с учетом заявленной Москвой цели захватить всю Донецкую область).

Краматорск часто подвергался обстрелам, в том числе удару по железнодорожному вокзалу в апреле 2022 года, в результате которого погибли 63 человека.

Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении, что Россия "заслуживает только одного в результате того, что она сделала — поражения и трибунала".

Россия отрицает нанесение ударов по гражданским объектам в ходе так называемой "специальной военной операции" после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Этот тезис в среду повторил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ударе Краматорску: "Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой".

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BBC News Русская служба:

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