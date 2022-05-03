Ракетный удар: Львов частично без света и воды
Foto: AP/Scanpix/LETA

В результате ракетных ударов российских агрессоров по Львову в части города пропал свет. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый во вторник, 3 мая.

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"Оперативно по Львову. Повреждены три электроподстанции. Две насосные станции без тока. Возобновляем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии", — написал городской голова.

В свою очередь Укрзализныця сообщила, что часть пассажирских поездов задерживаетс из-за обстрелов российскими войсками ж/д подстанций. В частности, задержаны поезда и на подъезде ко Львову. Время задержки достигает трех часов.

Кроме того, после обстрела во Львове началось отключение от интернета. Компания Netblocks, ведущая глобальный мониторинг сети, сообщает, что количество подключений в городе упало на 13% от предыдущих значений.

Ранее во вторник стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. Кроме Львова, атакам агрессора подверглись Киев, Днепр, Винница и Кировоградская область.

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