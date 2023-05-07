Подозреваемый в покушении на российского писателя и политика Захара Прилепина Александр Пермяков признал вину. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
Задержанный Пермяков (1993 г.р.) дает показания. Он признался следователям, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.
"В ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины", - заявили в СК РФ.
По версии следствия, Пермяков заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля, которое привел в действие дистанционно. После этого мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса, сообщает Deutsche Welle.
Как сообщили в пресс-службе СКР, подозреваемый также рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел его в действие. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан правоохранителями на выходе из леса в другом населенном пункте.
На видеозаписи допроса, опубликованной Следственным комитетом, Пермяков говорит, что был завербован в 2018 году, а в 2022 въехал на территорию России. Для взрыва, по его словам, он использовал две противотанковые мины.
Допрос Пермякова продолжается. Эксперты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз. Устанавливаются другие лица, причастные к теракту.
Как сообщалось, днем 6 мая автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, был взорван на выезде из города Бор в Нижегородской области. За рулем был водитель и друг писателя Александр Шубин с позывным "Злой", который погиб на месте происшествия от полученных травм.
По предварительным данным, Прилепин ехал домой и по дороге остановился перекусить. После того, как Audi Q7 продолжил движение, раздался взрыв. Весь путь за ним якобы следили неизвестные, которые в дальнейшем и совершили преступление.
В результате взрыва писатель получил ранения. В "Интерфаксе" со ссылкой на экстренные службы информировали, что состояние писателя оценивается как тяжелое. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что писатель получил переломы.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте, которое взяла на контроль Генпрокуратура РФ.
Операция писателя Захара Прилепина в больнице Нижнего Новгорода прошла успешно. Об этом вечером 6 мая в своем телеграм-канале сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин, информирует "Фонтанка".
По его словам, нижегородские медики проконсультировались с московскими коллегами и провели оперативное вмешательство. В первую очередь речь идет о фиксации переломов.
"После операции Захар приходил в себя. Сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться, — сказал Никитин. — Этот день [- День] святого Георгия, я надеюсь, будет вторым днем рождения для Захара, потому что он родился, конечно, не в рубашке, а в бронежилете".
Губернатор также выразил соболезнования семье водителя и соратника Прилепина Александра Шубина, уроженца Луганска с позывным "Злой", который погиб при взрыве. Ему было 27 лет.