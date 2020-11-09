Ранние данные показали 90% эффективность одной из вакцин от Covid-19

Производитель лекарств Pfizer 9 ноября заявил, что ранний анализ результатов испытаний вакцины от Covid-19 показывает более 90% эффективности препарата, сообщает издание The New York Times. Сейчас компания собирает данные о безопасности вакцины и готовится запросить срочную авторизацию использования препарата у государств.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Pfizer разрабатывал вакцину вместе с немецким предприятием BioNTech, вакцинация подразумевает введение двух доз препарата. Предприятия сообщают, что никаких серьёзных беспокойств о безопасности вакцины во время испытаний не было. Сейчас Pfizer завершает сбор информации о безопасности вакцины. Фирма обещает, что до конца года сможет произвести достаточно препарата, чтобы провести иммунизацию от 15 до 20 млн человек.

“Это исторический момент”, - говорит старший вице-президент Pfizer Катрин Янсен. “Это была ужасная ситуация, пандемия, и мы встали на путь к цели, которую никто раньше не достигал - создать вакцину за год.”

Независимые ученые призывают осторожно относиться к ранним результатам пока не получена информация о долгосрочной безопасности и эффективности вакцины. Сейчас никто не знает, как долго будет действовать защита от вируса и насколько хорошо она будет защищать от развития тяжелого хода болезни. К тому же информация об эффективности вакцины была предоставлена производителем в форме пресс-релиза, а не научной публикации в медицинском журнале, поэтому этот показатель может измениться по ходу дальнейших испытаний.

На данный момент Pfizer имеет соглашение о поставке вакцины для нужд США. ЕС договорился приобрести вакцину у другого производителя - AstraZeneca.