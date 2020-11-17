Расчет или сильный стресс: внезапное поседение Трампа вызвало вопросы

"В соцсетях обсуждается цвет волос американского президента. Наука показывает, что адреналин действительно может вызывать поседение волос — хотя и не так быстро", — пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

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"Когда в прошлую пятницу Дональд Трамп выступал перед СМИ в розовом саду, чтобы отметить свои успехи в разработке вакцин от коронавируса, это в сущности никого не интересовало. Гораздо больше весь мир хотел узнать, признает ли Трамп свое поражение. И еще всех интересовал вопрос о его шевелюре. Его голову украшали не волосы оранжевого оттенка, а тусклая седина. Также и его лицо было непривычно бледным", — отмечает издание.

"Хотя в поседении играют важную роль и другие факторы, например, гены, старение или нехватка питательных веществ, к ним относится и стресс. (…) Ученым впервые удалось доказать, что стресс действительно может приводить к потере цвета волос. По крайней мере, у мышей. Если грызуны испытывали стресс, это активировало в их мозге нервные пути, вызывающие оборонительную реакцию и реакцию бегства. Такая реакция показывает всем живым организмам, что они находятся под угрозой, чтобы они могли спастись. Как смогли показать ученые из Гарвардского университета в Бостоне (…), процессы этих реакций повреждают стволовые клетки в коже, из которых обычно образуются клетки, вырабатывающие пигменты и окрашивающие волосы".

"В ходе экспериментов гарвардские ученые подвергали грызунов воздействию трех различных стрессовых ситуаций: боли, закрытию в тоннеле или повторяющемуся внезапному стрессу. Все три условия приводили к тому, что запас стволовых клеток истощался и в результате на черной шерсти мышей образовывались белые пятна", — передает издание.

"Ученые захотели выяснить, что именно приводит к гибели стволовых клеток. Согласно двум наиболее популярным теориям, за это могут отвечать такие гормоны стресса, как кортизол, или же аутоиммунная реакция. Чтобы проверить это, команда ученых из Бостона изучила мышей, организм которых либо не мог вырабатывать кортизол, либо у них была нарушена работа иммунной системы. В результате из-за стресса седели и эти мыши. Исследователи сделали вывод, что ни кортизол, ни чрезмерная реакция иммунной системы не виноваты в исчезновении отвечающих за пигментацию волос стволовых клеток".

"Скорее смертельный удар по пигментным клеткам наносит адреналин, так как на стволовых клетках ученые обнаружили рецепторы адреналина. Когда они заблокировали эти рецепторы, мыши больше не седели от стресса", — говорится в статье.

Возможно, это открытие ученых станет первым шагом в разработке средства от поседения, связанного со стрессом. "Правда, возможно, оно понадобится не всем. Ведь седые волосы или же седая шерсть несут вполне положительный посыл, символизируя силу, опыт и доверие. Так, у наших близких родственников, горилл, главными являются доминантные самцы, то есть самцы в возрасте с поседевшей шерстью. (…) Поэтому, — заключает Tages-Anzeiger, — возможно, выступление Трампа перед СМИ с поседевшей головой было лишь расчетом".