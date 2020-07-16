Раскрыли гостайну и личность работника ФСБ: семью из Калининграда обвиняют в работе на Латвию

Супруги Антонина Зимина и Константин Антонец обвиняются в раскрытии латвийским спецслужбам личности капитана ФСБ Максима Денисенко, который был у них на свадьбе. Теперь в деле появился новый эпизод, выяснил Znak.com: их обвиняют также в передаче латвийским спецслужбам одного из постановлений правительства России, где были указаны сведения, содержащие государственную тайну.
До 2016 года Антонина Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Кроме того, она была членом Клуба друзей Фонда Горчакова — фонда поддержки публичной дипломатии, и считалась независимым экспертом в сфере политики стран Балтии вообще и Латвии — в частности. С июля 2018 года она находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене — по версии следствия, она раскрыла действующего сотрудника ФСБ латвийской разведке. 10 июля 2019 года был задержан супруг Зиминой Константин Антонец, работавший в 2015 году в Калининградском правительстве.
Отец Антонины Зиминой считает, что к делу против ее дочери и зятя причастен сам "раскрытый агент", которого пара пригласила на свадьбу. Он дал интервью изданию "Новый Калининград", где рассказал, что на свадьбе дочери, которая была в апреле 2015 года, был старый друг Антонины, работавший в калининградском управлении ФСБ. По его словам, он в тот день напился и хвастался гостям из Латвии, что он из ФСБ.
"Я лично думаю, что к аресту моей дочери причастен этот ее старый приятель-ФСБшник, он же на свадьбе со всеми латышами и зазнакомился и сам рассказывал, что работает в ФСБ. При чем тут моя дочь? Антонина говорит, что это он на нее и донес — друг из ФСБ. А потом состряпали дело о госизмене. Что его побудило это сделать, я не знаю. После свадьбы я никогда с ним не виделся", — отметил Зимин. По словам следователя ФСБ, Антонина "по компьютеру" передала его изображение: "ФСБ утверждает, что Тоня якобы подтвердила латышам, что ее друг, присутствовавший на свадьбе, — действующий сотрудник ФСБ. Если верить следствию, грубо говоря, латыши ее спросили, правда ли то, ее друг со свадьбы — сотрудник ФСБ, а она сказала, что да".
В минувшую пятницу в Калининградском областном суде повторно началось рассмотрение уголовного дела. Судебное следствие началось заново из-за того, что одна из трех судей, рассматривающих это дело, Татьяна Татарова, взяла самоотвод.
7 июля "Коммерсанту" стало известно, что в деле появился второй эпизод, который касается передачи супругами документов с грифом "секретно", якобы полученных Антонцом во время работы юристом в министерстве экономики Калининградской области. По информации источников Znak.com, речь может идти о постановлении правительства РФ о поддержке юрлиц и резидентов экономической зоны региона. Само постановление находится в открытом доступе, но, возможно, в дополнении к нему, которое Антонец мог кому-то передать, могли утверждаться методика и порядок такой поддержки.
Как утверждает издание, показание против Антонца дала его бывшая коллега Нинель Салагаева, которая в 2015 году была замминистром экономики Калининградской области. По ее словам, Антонец принимал участия в разработке этого документа, который содержит в том числе сведения под грифом "Секретно". При этом остальные участники подготовки данного документа, напротив, рассказывали следователям ФСБ, что Антонец вообще не принимал участие в его составлении.