Раскрыли гостайну и личность работника ФСБ: семью из Калининграда обвиняют в работе на Латвию

Супруги Антонина Зимина и Константин Антонец обвиняются в раскрытии латвийским спецслужбам личности капитана ФСБ Максима Денисенко, который был у них на свадьбе. Теперь в деле появился новый эпизод, выяснил Znak.com: их обвиняют также в передаче латвийским спецслужбам одного из постановлений правительства России, где были указаны сведения, содержащие государственную тайну.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

До 2016 года Антонина Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Кроме того, она была членом Клуба друзей Фонда Горчакова — фонда поддержки публичной дипломатии, и считалась независимым экспертом в сфере политики стран Балтии вообще и Латвии — в частности. С июля 2018 года она находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене — по версии следствия, она раскрыла действующего сотрудника ФСБ латвийской разведке. 10 июля 2019 года был задержан супруг Зиминой Константин Антонец, работавший в 2015 году в Калининградском правительстве.

Отец Антонины Зиминой считает, что к делу против ее дочери и зятя причастен сам "раскрытый агент", которого пара пригласила на свадьбу. Он дал интервью изданию "Новый Калининград", где рассказал, что на свадьбе дочери, которая была в апреле 2015 года, был старый друг Антонины, работавший в калининградском управлении ФСБ. По его словам, он в тот день напился и хвастался гостям из Латвии, что он из ФСБ.

"Я лично думаю, что к аресту моей дочери причастен этот ее старый приятель-ФСБшник, он же на свадьбе со всеми латышами и зазнакомился и сам рассказывал, что работает в ФСБ. При чем тут моя дочь? Антонина говорит, что это он на нее и донес — друг из ФСБ. А потом состряпали дело о госизмене. Что его побудило это сделать, я не знаю. После свадьбы я никогда с ним не виделся", — отметил Зимин. По словам следователя ФСБ, Антонина "по компьютеру" передала его изображение: "ФСБ утверждает, что Тоня якобы подтвердила латышам, что ее друг, присутствовавший на свадьбе, — действующий сотрудник ФСБ. Если верить следствию, грубо говоря, латыши ее спросили, правда ли то, ее друг со свадьбы — сотрудник ФСБ, а она сказала, что да".

В минувшую пятницу в Калининградском областном суде повторно началось рассмотрение уголовного дела. Судебное следствие началось заново из-за того, что одна из трех судей, рассматривающих это дело, Татьяна Татарова, взяла самоотвод.

7 июля "Коммерсанту" стало известно, что в деле появился второй эпизод, который касается передачи супругами документов с грифом "секретно", якобы полученных Антонцом во время работы юристом в министерстве экономики Калининградской области. По информации источников Znak.com, речь может идти о постановлении правительства РФ о поддержке юрлиц и резидентов экономической зоны региона. Само постановление находится в открытом доступе, но, возможно, в дополнении к нему, которое Антонец мог кому-то передать, могли утверждаться методика и порядок такой поддержки.

Как утверждает издание, показание против Антонца дала его бывшая коллега Нинель Салагаева, которая в 2015 году была замминистром экономики Калининградской области. По ее словам, Антонец принимал участия в разработке этого документа, который содержит в том числе сведения под грифом "Секретно". При этом остальные участники подготовки данного документа, напротив, рассказывали следователям ФСБ, что Антонец вообще не принимал участие в его составлении.