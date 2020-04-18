Рассеянный профессор: 65 лет назад умер Эйнштейн

Один из основателей современной теоретической физики и лауреат Нобелевской премии родился в 1879 году в немецком Ульме в еврейской семье среднего достатка. В 1933 году ученый эмигрировал в США и больше никогда не вернулся в Германию. Ему пришлось навсегда покинуть родину на фоне нараставших после прихода нацистов власти антисемитских настроений.

Помимо научной деятельности, Эйнштейн традиционно проявлял достаточно высокую активность на политическом поприще. Он придерживался умеренно левых убеждений, был социал-демократом и публиковался в периодике соответствующей направленности.

Испытывая тревогу за судьбы мира из-за ядерных разработок Германии, 2 августа 1939 года Эйнштейн-старший направил Франклину Рузвельту знаменитое письмо, в котором призвал президента приступить к созданию атомного оружия. В США ему очень быстро удалось стать известной и уважаемой персоной, олицетворением образа рассеянного профессора, но вместе с тем сохранить репутацию непревзойденного гения. Он продолжил свои работы по теории относительности, уделял большое внимание попыткам создания единой теории поля.

В 1955 году страх Эйнштейна перед ядерной войной побудил его и еще девятерых ученых составить манифест, призывающий к ядерному разоружению. В том же году состояние здоровья Эйнштейна ухудшилось до такой степени, что он составил завещание и сказал друзьям: "Свою задачу на Земле я выполнил". 18 апреля великий ученый умер в Принстоне на 77-м году жизни от аневризмы аорты. Перед смертью он произнес несколько слов по-немецки, но американская медсестра не смогла их потом воспроизвести. На следующий день прошли похороны с участием 12 наиболее близких друзей гения. Тело Эйнштейна сожгли, а прах развеяли по ветру.