Расследование Би-би-си: по Краматорску была выпущена ракета с кассетной боеголовкой

В результате собственного расследования Би-би-си собрала доказательства, указывающие на то, что для удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля была применена ракета с кассетной боеголовкой — вооружением, осуждаемым ООН как негуманное и запрещенным международным соглашением, которое подписали более ста стран мира.

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Удар был нанесен в тот момент, когда вокзал был полон мирных жителей, готовых к эвакуации. 57 человек погибли.

О том, что в Краматорске была применена ракета с кассетной боеголовкой, почти сразу после трагедии заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Позднее это подтвердили и сепаратисты из самопровозглашенной ДНР — правда, они винили в обстреле вокзала украинских силовиков.

Кассетные (или кластерные) боеприпасы предназначены в первую очередь для уничтожения не строений или бронетехники, а живой силы или легких конструкций.

Взрываясь, они разбрасывают более мелкие боевые элементы, которые позже (иногда значительно позже) тоже самостоятельно взрываются.

От таких суббоеприпасов зачастую страдают мирные жители и особенно дети, поскольку кассетные боеприпасы довольно старые, и не все суббоеприпасы сразу срабатывают.

Многие страны подписали конвенцию о запрете этого типа вооружений. Правда, не все государства присоединились к соглашению: среди таковых — Россия, США, Израиль, Китай и Украина.

Какие доказательства есть у Би-би-си?

Это свидетельства наших корреспондентов, посетивших вокзал после удара.

Обнаруженные ими следы на земле и повреждения ясно свидетельствуют о применении кассетных боеприпасов.

По оценкам экспертов, небольшие отверстия, которыми было испещрено все на месте взрыва, характерны именно для кассетных боеприпасов.

"Следы от поражающих элементов вполне соответствуют, например, тем, которые оставляет суббоеприпас от 9N24 — советского боеприпаса, который может нести ракета "Точка", — говорит эксперт британского исследовательского центра RUSI (Royal United Services Institute) Сидхартх Каушал.

На снимке внизу хорошо видно, как работает кассетный боеприпас в случае попадания в постройки: множество мелких повреждений вокруг точки, куда приходится основной удар.

На земле рисунок обычно представляет собой неглубокую воронку в центре и расходящиеся следы осколков по направлению движения ракеты.

На месте удара найдены остатки ракеты "Точка-У" советского образца, которая может оснащаться кассетной боеголовкой.

Очевидцы взрыва рассказали корреспондентам Washington Post, прибывшим на место событий одними из первых, что сначала раздался сильный взрыв, а после него — несколько менее мощных хлопков. По словам экспертов, звуковое сопровождение удара тоже соответствует тому, как действует кассетный заряд.

Тактические ракетные комплексы "Точка-У" есть на вооружении как России, так и Украины.

Киев и западные разведки утверждают, что российская сторона применяла их в Донбассе еще с начала конфликта на востоке Украины и продолжает применять в нынешней войне. Москва эти утверждения последовательно отвергает.