Расследование об отравлении Навального получило престижную премию "Эмми"

Журналистское расследование нескольких СМИ об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального удостоено американской телевизионной премии "Эмми". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Награду в номинации "Репортаж-расследование в новостной программе" получил сюжет, вышедший в эфире телекомпании CNN, сообщило во среду, 29 сентября, жюри "Эмми". Расследование проводилось совместно журналистами CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

The #NewsEmmys Award for Outstanding Investigative Report in a Newscast goes to "CNN/Bellingcat Investigation into the Poisoning of Russian Opposition Leader Alexey Navalny," @CNN @AC360. pic.twitter.com/7YEKiNJHbE